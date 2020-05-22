ЮВО: Российские пограничники на Азовском море учились освобождать траулер от террористов
|20:30 09.06.2020
|Крым
Пограничники провели в Азовском море учения, в ходе которых освободили захваченный условными террористами рыболовецкий траулер.
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.
По легенде учения в Пограничное управление ФСБ по оккупированному Крыму поступила информация о том, что вооруженная группа, принадлежащая к одной из запрещенных на территории РФ организаций, совершила захват российского рыболовецкого судна. Траулер находился на внешнем рейде порта Темрюк в акватории Азовского моря.
После того, как "переговоры с преступниками" положительных результатов не дали, руководство оперативного штаба приняло решение о введении режима контртеррористической операции. «В период проведения активной фазы учения пограничный спецназ нейтрализовал и уничтожил условных террористов, освободив заложников. Результаты учений были высоко оценены его руководством. Отмечено, что основные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены», – добавили в погрануправлении.
В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств оккупированного Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.
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