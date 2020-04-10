В «Десні» відкрили унікальний комплекс підготовки танкових екіпажів / Відео
|20:20 09.06.2020
|Украина
У 169-му Навчальному центрі «Десна» спорудили та ввели в експлуатацію унікальний комплекс з підготовки танкових екіпажів для вітчизняного війська.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Країна сьогодні.
Комплекс легководолазної підготовки дає можливість проводити повний цикл підготовки екіпажів – від затоплення в макеті башти та евакуації.
Два роки тому в 169-му Навчальному центрі «Десна» відновили підготовку танкістів з форсування водних перешкод. Але раніше відпрацювання затоплення та евакуації танкових екіпажів буди можливі лише в теплу пору року. Зараз навчальний центр отримав унікальний комплекс легководолазної підготовки з басейном, резервуаром, оснащеним макетом танку, навчальними класами.
Підготовка екіпажів відбувається в декілька етапів. Для початку курсанти вивчають характеристики та функціонал ІП-5 (індивідуального протигаза), умовні сигнали взаємодії та тренуються надавати при необхідності першу допомогу. Після – проходять медогляд та отримують допуск до занять чи відмову.
Як танкові екіпажі проходять психологічне та фахове випробування дивіться в відео.
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