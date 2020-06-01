Стратегія національної оборони Румунії вперше прямо говорить про "агресивну поведінку Російської Федерації" і про "гібридні дії із мілітаризації Чорноморського регіону", що проводяться Москвою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише румунська редакція "Радіо Свобода".

Вперше після Другої світової війни Румунія програмно викладає через публічний документ ставлення до Росії. Агресивність Російської Федерації - це фраза, яка зустрічається як мінімум двічі, в той час як опис сфери безпеки, безсумнівно, передбачає, що Росія сприймається як ворог.

Стратегія на 2020-2024 роки також вказує на "ставлення і дії Російської Федерації щодо порушення норм міжнародного права", що "породжує розширення розбіжностей з деякими західними державами і НАТО".

Також відзначається "потенціал ескалації напруженості в регіоні на тлі посилення наступальної позиції і агресивності Російської Федерації в останні роки і вдосконалення гібридного приладобудування, яке вона використовує".

Серед 25 ризиків, визначених експертами, є "відсутність прозорості, пов'язана з озброєнням Російської Федерації, розміщеним в Придністровському сепаратистському регіоні". У ширшому контексті відзначаються дії із дестабілізації на Західних Балканах і в Україні.

Як ключовий зовнішній ризик визначається зменшення шансів Молдови наблизитися до ЄС і її зближення з Росією, що може негативно вплинути на безпеку Румунії.