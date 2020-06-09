Последствия аннексии Крыма разочаровали россиян / Опрос
|19:45 09.06.2020
|Крым
Главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов запустил в Twitter опрос об отношении россиян к аннексии Крыма.
Ответ получился совсем “непатриотичным” – 63,7% процентов не поддержали президента Путина, который приказал захватить полуостров весной 2014 года, пишет ghall.com.
В голосовании приняли участие 26 829 человек. Почти 64% высказались против аннексии Крыма. 11,5% равнодушно отнеслись к захвату украинского полуострова – им “все равно”. Поддержали Путина и “благодарны ему за присоединение Крыма” всего около 25% из числа голосовавших.
Фото: Эхо Москвы
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