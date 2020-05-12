Круїзний лайнер MV Artania в понеділок прибув до німецького порту Бремерхафен, завершивши шестимісячний зворотний рейс з Австралії, в ході якого судно здійснювало численні відхилення в дорозі через коронавірусну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Всі вісім пасажирів, які все ще перебували на борту, повинні зійти на берег в опівдні за місцевим часом.

Прибуття лайнера відбулося більш ніж через два місяці після того, як останні великі туристичні судна, що перевозили значну кількість пасажирів, були поставлені біля причалів, оскільки круїзна індустрія призупинила рейси в умовах глобальної пандемії.

Корабель, здатний перевозити до 1200 пасажирів, відправився в 140-денний кругосвітній круїз з Гамбурга 21 грудня 2019 року.

У березні 36 пасажирів здали позитивний результат на коронавірус, коли судно прибуло до Західної Австралії. Інфіковані були поміщені в карантин в місцевих лікарнях.

З того часу померли три людини, які знаходилися на судні - двоє пасажирів у віці 69 років і 71 року, і 42-річний член екіпажу.

Здорові гості Artania залишалися на карантині на судні до їх репатріаційних рейсів в кінці березня. Сотні пасажирів Artania, більшість з яких були німцями, вилетіли із Західної Австралії до Франкфурта, а кілька людей залишилися в лікарні в Австралії.

Вісім пасажирів вирішили повернутися додому через океан, а не літаком. Ці мандрівники згодом фактично отримали статус останніх пасажирів круїзного лайнера в морі.

Подорож до Європи після того, як лайнер залишив Австралію 18 квітня, мала зайняти кілька тижнів, але судну довелося робити зупинки в Південно-Східній Азії, щоб репатріювати багатьох членів екіпажу.

Деякі європейські екіпажі змогли вилетіти додому з Перта до Франкфурта разом з пасажирами. Інша частина команди залишилася на кораблі, а лайнер заходив на Балі і в Манілу, щоб співробітники повернулися додому.

Близько 75 членів екіпажу залишалися на борту до Бремерхафена, щоб забезпечити безперебійну роботу корабля.

Фото з сайту Укрінформу