«Алмаз-Антей» поставит МО РФ три полка С-400 и четыре комплекта С-350 «Витязь»

19:00 09.06.2020   Россия

Российский концерн «Алмаз-Антей» поставит по новым контрактам с Минобороны РФ до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь». 

Об этом говорится в распространенном во вторник, 9 июня, сообщении предприятия, пишет finanz.ru.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь». Вся техника будет передана Вооруженным силам Российской Федерации не позднее 2023 года», - сообщили в концерне.

Система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Система С-350 «Витязь» разработана в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.



Ще на цю тему:

15:45 09.06.2020
Пораховано, скільки "Панцир С1" втрачено у Сирії та Лівії
14:30 05.06.2020
Россия продолжает терять рынок вооружений: сорвался крупный российско-индийский проект
18:20 03.06.2020
Российский фрегат "Адмирал флота Касатонов" испытал антиторпеду
20:30 02.06.2020
Путін дозволив відповідати ядерними ракетами на звичайну зброю під час атак об’єктів РФ
11:00 26.05.2020
Афганистан откажется от российских вертолетов
15:20 20.05.2020
Индия отказалась от закупки российских истребителей
13:20 20.05.2020
В Лівії ліквідували російський комплекс РЕБ «Красуха» / Фото
15:00 18.05.2020
ВВС Египта получат первые два российских истребителя Су-35 до конца 2020 года
13:00 12.05.2020
В России заявили об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты с борта Ту-22М3
17:40 08.05.2020
В России назвали сроки принятия на вооружение гиперзвукового "Циркона"
20:45 06.05.2020
На заводе «Ростеха» не смогли отличить советский Т-34 от японского танка / Фото
13:20 04.05.2020
Логистику и сервис в оборонке России "закарантинило"
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
11:45 09.06.2020
Пышная свадьба сына стоила должности главе Генштаба Армении
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 10.06.2020
Винищувачі США знову перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
14:15 10.06.2020
Кремль не запросив Зеленського на парад, бо "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята"
09:45 10.06.2020
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
21:10 09.06.2020
«Большой брат узнает все»: В России анонсировали цифровой контроль за расходами граждан
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
12:00 09.06.2020
В Турции заложили первый корвет для Пакистана
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 10.06.2020
В оккупированном Крыму предотвращен теракт
16:01 10.06.2020
Іран заявляє про готовність до переговорів щодо "чорних скриньок" МАУ
15:41 10.06.2020
Лідери ЄС і країн Східного партнерства проведуть відеоконференцію 18 червня
15:21 10.06.2020
Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд