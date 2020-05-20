«Алмаз-Антей» поставит МО РФ три полка С-400 и четыре комплекта С-350 «Витязь»
|19:00 09.06.2020
|Россия
Российский концерн «Алмаз-Антей» поставит по новым контрактам с Минобороны РФ до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
Об этом говорится в распространенном во вторник, 9 июня, сообщении предприятия, пишет finanz.ru.
«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь». Вся техника будет передана Вооруженным силам Российской Федерации не позднее 2023 года», - сообщили в концерне.
Система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Система С-350 «Витязь» разработана в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.
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