Компания миллиардера Усманова начнет собирать «налог» со всех лекарств и обуви в России

19:15 09.06.2020   Россия

В России с 1 июля будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств.

Об этом российскому изданию сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет finanz.ru.

Несмотря на просьбы профильных ассоциаций и бизнеса, власти не планируют переносить этот срок. Система, которую опробовали на шубах и сигаретах, обеспечит прозрачность и легальность рынков, поможет защитить потребителей защиты от незаконной продукции, а ее отсрочка «девальвирует» уже проделанную работу по подготовке, объяснил Евтухов.

С просьбой перенести введение маркировки на 1 января выступали представители фармацевтической отрасли, которые жаловались на неготовность оборудования, задержки с настройкой ПО и невозможность ускорить процесс из-за коронавирусных ограничений.

Но «по результатам обсуждений участием Минпромторга, уполномоченных ведомств и оператора информационной системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ», правительством РФ принято решение не переносить срок, наступающий 1 июля», сообщил Евтухов.

Единым оператором цифровой маркировки всех товаров в России в апреле прошлого года был назначен принадлежащий миллиардеру Алишеру Усманову Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Компания, в которой структурам миллиардера принадлежит 50%, а оставшуюся половину делят госкорпорация Ростех и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, создает общероссийскую информационную систему оборота товаров на основе государственно-частного партнерства и с марта прошлого года взяла на себя функции, которые до этого исполняла Федеральная налоговая служба.

ЦРПТ уже занимается маркировкой меховых изделий и сигарет. Помимо обуви и лекарств, к концу года в этот список могут добавиться духи и туалетная вода, шины и покрышки, а также белье, фотокамеры и различные предметы одежды.

К 2024 году маркировку планируют распространить на все российские товары. ЦРПТ будет получать с каждой единицы маркируемого товара 50 копеек без учета НДС. Согласно проекту соглашения ГЧП, в первые 7 лет ЦРПТ сможет получить прибыль в размере 1,5 млрд рублей и выйти на окупаемость при доходности в 16%.

Участники должны будут наносить метки на упаковки и передавать в единую систему сведения о цене товара и его движении по цепочке вплоть до продажи. Инвестиции ЦРПТ в проект оцениваются в 205 млрд рублей за 15 лет.

ЦРПТ приветствует решение Минпромторга ввести маркировку в установленные сроки, заявил ТАСС зам гендиректора компании Реваз Юсупов.

«По всем категориям товаров мы видим высокую степень готовности рынка: все табачные производители уже давно маркируют сигареты, более 98% российских фармпроизводителей готовы работать в системе маркировки лекарств. В обувной отрасли более 17,5 тысячи компаний уже продают маркированную обувь, не дожидаясь 1 июля, это около трети зарегистрированных в системе компаний», - рассказал Юсупов. Он добавил, что в каждой из отраслей маркировка поможет избавиться от контрафакта и обелит рынок. По словам Юсупова, вклад системы маркировки в экономический рост может составить 1,2% ВВП за счет сокращения незаконного оборота. Более 360 млрд рублей государство получит за счет роста налоговых поступлений и еще до 160 млрд - от роста эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

Кроме того, отметил Юсупов, маркировка выгодна бизнесу, так как позволяет выровнять конкуренцию - за счет сокращения нелегального оборота.



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