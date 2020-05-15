Станом на ранок, 9 червня, в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 144 особи, за останню добу виявлено чотири нових випадки.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, пише Укрінформ.

«Станом на 10.00 09 червня в Збройних Силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 145 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 616 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Як зазначається, у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перебуває два військовослужбовці, на лікуванні вдома під наглядом медиків знаходяться два військовослужбовці в Київській області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.