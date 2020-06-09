В Украине российские спецслужбы подкупом пытались похитить секретные документы о работе отечественного мощного ракетного комплекса Р-360 “Нептун”.

Таким проектом могло бы гордиться любое государство-член НАТО, тогда как нардепы несколькими словами в документе о бюджете страны едва не свели на нет все достижения в разработке такой страшной для врага украинской ракеты. Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет ghall.com.

Отмечается, что в начале мая агент ФСБ РФ купил у украинских военных, которые присутствовали на испытаниях “Нептуна”, часть документации по ракете. К тому же россиян интересовала именно настоящая инженерная жемчужина проекту – головка самонаведения крылатой ракеты.

“Офицеры убедили агента, что они готовы продать больше документов – чтобы дали больше денег. Сработало. Операцию украинской контрразведки сняли на скрытые камеры. Как только агент получил часть документации, его взяли с поличным”, – говорится в сообщении.

Известно, что задержанным оказался Александр Рущак, который более двадцати лет провел за решеткой с короткими перерывами на свободе. По его словам, он был только курьером: с ФСБ связывался по телефону, отправлял им фото документов, а деньги находил в подготовленных тайниках.

В то же время расследователи отмечают, что о том, кто именно из военных имеет доступ к информации о “Нептун”, российская сторона, скорее всего, знала заранее. Ведь цель врага – сделать все возможное и невозможное, чтобы «Нептун» никогда не стал на боевое дежурство в Украине.

“Они ищут слабое место уникальной ракеты. Но, оказалось, слабое место не только” Нептуна “, но и всей ракетной программы, создали сами украинцы. Это остатки советских межконтинентальных баллистических ракет СС-24, которые хранятся на Павлоградском химическом заводе. Почти четыре десятка гигантских цилиндров – в каждом по 50 тонн топливной смеси “, – говорится в материале.

Как известно, соцсети периодически пугают павлоградцев этими ракетами, утверждая якобы из-за них экология города находится под постоянной угрозой.

На самом деле старые СС-24 – это не токсичный хлам, а стратегический ресурс. Поскольку Павлоградский химзавод – единственное место в мире, где из старого ракетного топлива создают новое – для новых украинских ракет. Это единственный источник топлива и боевых частей для всей украинской ракетной программы. То есть, не будет этого ресурса – Украина останется не только без “Нептуна”, но и “Ольхи”, “Тайфуна”, боеприпасов и тому подобное. Как говорит гендиректор ГП НПО “Павлоградский химический завод» Леонид Шиман, без топлива, которое производят здесь, эти проекты можно закрывать.

Но одновременно высокоточный удар ракетная программа получила от тех, кто должен был ее защитить – от украинских нардепов. В частности, отмечают расследователи, осенью 2019 года, приняв госбюджет, парламент неожиданно урезал финансирование переработки межконтинентальных ядерных ракет СС-24, которые базировались в Украине.

“Не знаю, могла ли Россия повлиять, но им это очень выгодно. Думаю, они очень радовались, поскольку, чем мы слабее в военных силах и вооружении, тем легче с нами разговаривать. Не только в Донбассе, не только в Минске, но и в мире”, – добавляет Шиман.

К счастью, программу удалось спасти – правительство срочно нашло способ финансирования, а это более 130 млн гривен.

Поэтому сейчас Украина способна создать ракету средней дальности – такую, какой из агитационных плакатов Советский Союз пугал Соединенные Штаты во времена холодной войны.

“Если Киеву хватит политической смелости пойти на такой шаг, Украина, при необходимости, будет способна поражать военные цели за 5000 километров от границ. Даже за Уральским хребтом. Неплохой ресурс для сдерживания бешеного противника. И попытки Москвы остановить это только подтверждают правильность такой украинской стратегии “, – резюмируют расследователи.