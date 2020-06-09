Российские спецслужбы пытались похитить документацию на украинский ракетный комплекс

18:30 09.06.2020   Украина

В Украине российские спецслужбы подкупом пытались похитить секретные документы о работе отечественного мощного ракетного комплекса Р-360 “Нептун”.

Таким проектом могло бы гордиться любое государство-член НАТО, тогда как нардепы несколькими словами в документе о бюджете страны едва не свели на нет все достижения в разработке такой страшной для врага украинской ракеты. Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет ghall.com.

Отмечается, что в начале мая агент ФСБ РФ купил у украинских военных, которые присутствовали на испытаниях “Нептуна”, часть документации по ракете. К тому же россиян интересовала именно настоящая инженерная жемчужина проекту – головка самонаведения крылатой ракеты.

“Офицеры убедили агента, что они готовы продать больше документов – чтобы дали больше денег. Сработало. Операцию украинской контрразведки сняли на скрытые камеры. Как только агент получил часть документации, его взяли с поличным”, – говорится в сообщении.

Известно, что задержанным оказался Александр Рущак, который более двадцати лет провел за решеткой с короткими перерывами на свободе. По его словам, он был только курьером: с ФСБ связывался по телефону, отправлял им фото документов, а деньги находил в подготовленных тайниках.

В то же время расследователи отмечают, что о том, кто именно из военных имеет доступ к информации о “Нептун”, российская сторона, скорее всего, знала заранее. Ведь цель врага – сделать все возможное и невозможное, чтобы «Нептун» никогда не стал на боевое дежурство в Украине.

“Они ищут слабое место уникальной ракеты. Но, оказалось, слабое место не только” Нептуна “, но и всей ракетной программы, создали сами украинцы. Это остатки советских межконтинентальных баллистических ракет СС-24, которые хранятся на Павлоградском химическом заводе. Почти четыре десятка гигантских цилиндров – в каждом по 50 тонн топливной смеси “, – говорится в материале.

Как известно, соцсети периодически пугают павлоградцев этими ракетами, утверждая якобы из-за них экология города находится под постоянной угрозой.

На самом деле старые СС-24 – это не токсичный хлам, а стратегический ресурс. Поскольку Павлоградский химзавод – единственное место в мире, где из старого ракетного топлива создают новое – для новых украинских ракет. Это единственный источник топлива и боевых частей для всей украинской ракетной программы. То есть, не будет этого ресурса – Украина останется не только без “Нептуна”, но и “Ольхи”, “Тайфуна”, боеприпасов и тому подобное. Как говорит гендиректор ГП НПО “Павлоградский химический завод» Леонид Шиман, без топлива, которое производят здесь, эти проекты можно закрывать.

Но одновременно высокоточный удар ракетная программа получила от тех, кто должен был ее защитить – от украинских нардепов. В частности, отмечают расследователи, осенью 2019 года, приняв госбюджет, парламент неожиданно урезал финансирование переработки межконтинентальных ядерных ракет СС-24, которые базировались в Украине.

“Не знаю, могла ли Россия повлиять, но им это очень выгодно. Думаю, они очень радовались, поскольку, чем мы слабее в военных силах и вооружении, тем легче с нами разговаривать. Не только в Донбассе, не только в Минске, но и в мире”, – добавляет Шиман.

К счастью, программу удалось спасти – правительство срочно нашло способ финансирования, а это более 130 млн гривен.

Поэтому сейчас Украина способна создать ракету средней дальности – такую, какой из агитационных плакатов Советский Союз пугал Соединенные Штаты во времена холодной войны.

“Если Киеву хватит политической смелости пойти на такой шаг, Украина, при необходимости, будет способна поражать военные цели за 5000 километров от границ. Даже за Уральским хребтом. Неплохой ресурс для сдерживания бешеного противника. И попытки Москвы остановить это только подтверждают правильность такой украинской стратегии “, – резюмируют расследователи.



Ще на цю тему:

12:30 10.06.2020
"Дано доручення поставити три дивізіони "Нептунів" на бойове чергування": директор Павлоградського хімічного заводу
15:15 03.06.2020
Украинский противокорабельный комплекс «Нептун» поразил две цели на разных дистанциях / Фото
10:15 01.06.2020
З 2015 року ЗСУ отримали понад 300 розвідувальних БПЛА "Лелека-100" / Відео, фото
09:15 28.05.2020
"Укроборонсервіс" презентував відремонтований комплекс "Кольчуга-КЕ" / Фото
19:30 19.05.2020
Українські Bayraktar TB2 провели тренувальні польоти
17:15 18.05.2020
Завод "Іскра" розробив новітню радіолокаційну станцію, що розгортається за лічені хвилини / Фото
19:45 12.05.2020
Украина поставила в Турцию уже 12 двигателей для ударных беспилотников
11:20 12.05.2020
Міноборони показало випробування ракетних комплексів "Вільха" та "Нептун" / Відео
12:00 08.05.2020
Для підвищення ефективності корабельної артилерії в Україні створено систему Stilet / Фото
10:00 08.05.2020
Фахівці “НВК Іскра” представили новий проєкт РЛС «Траса–М»
09:20 08.05.2020
КБ «Південне» запатентувало безшумний мінометний постріл / Фото
13:30 07.05.2020
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром"
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
11:45 09.06.2020
Пышная свадьба сына стоила должности главе Генштаба Армении
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 10.06.2020
Винищувачі США знову перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
14:15 10.06.2020
Кремль не запросив Зеленського на парад, бо "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята"
09:45 10.06.2020
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
21:10 09.06.2020
«Большой брат узнает все»: В России анонсировали цифровой контроль за расходами граждан
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
12:00 09.06.2020
В Турции заложили первый корвет для Пакистана
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 10.06.2020
В оккупированном Крыму предотвращен теракт
16:01 10.06.2020
Іран заявляє про готовність до переговорів щодо "чорних скриньок" МАУ
15:41 10.06.2020
Лідери ЄС і країн Східного партнерства проведуть відеоконференцію 18 червня
15:21 10.06.2020
Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд