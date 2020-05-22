Военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских, инженерных, а также подразделений связи и РХБ защиты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, совершили 100 км марш на полигон Алагяз для подготовки к тактическим и тактико-специальным учениям.

Военнослужащие выполнят задачи в обороне и наступлении на тактическом поле и директрисах стрельб из боевых машин, танков и артиллерийских орудий, маскировку фортификационных сооружений и военной техники, а также преодолеют минно-взрывные заграждения в дневное и ночное время суток, пишет пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, военнослужащие в одиночном порядке и в составе подразделений выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия, сдадут зачеты по основным предметам обучения и проведут слаживание экипажей, отделений, взводов и рот в двустороннем бое в условиях применения условным противником оружия массового поражения и авиации.

Всего в подготовке к учениям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 500 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.

2. В Армении в рамках одиночной подготовки военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) стартовала горно-альпинистская подготовка разведывательных подразделений.

В течение месяца разведчики будут выполнять задачи горной, тактико-специальной, инженерной подготовки, управлять штатной военной техникой, изучат методику скоростной стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток по подвижным и неподвижным целям.

На занятиях по горной подготовке разведчики научатся вязать альпинистские узлы, оборудовать воздушные переправы, преодолевать скальные препятствия различной крутизны и сложности, ущелья, водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений, с использованием экипировки «Ратник», альпинистской системы, ледорубов, жумаров и карабинов.

Военные медики научат разведчиков оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ушибах и травмах, а также рассмотрят порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Всего в подготовке разведывательных подразделений принимают участие около 300 военнослужащих ЮВО, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

3. В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на полигоне Камхуд прошел этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».

Участники состязались в конкурсах «Визитная карточка и эмблема команды», «Меткий стрелок», «Строевая подготовка», «Химическая защита», «Марш-бросок», «Силовая подготовка» и «Санитарные посты». В ходе конкурсов выпускники школ Минобороны России в Армении продемонстрировали быструю реакцию в нестандартных ситуациях и физическую форму при выполнении армейских нормативов. Победители были награждены переходящим кубком, а участники поощрены грамотами.

В игре приняли участие около 100 человек из числа членов семей военнослужащих ЮВО, школьники, воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и студенты профессиональных и высших учебных российско-армянских заведений в возрасте от 14 до 17 лет.

При проведении военно-спортивной игры «Зарница» был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию, все участники состязаний находились под пристальным наблюдением военных медиков.

Все участники игры и военнослужащие, обеспечивающие этапы состязаний, были допущены к мероприятию после тестирования на наличие коронавирусной инфекции и были обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

4. В Ереванском и Гюмрийском военных гарнизонах работники коммунальных организаций приступили к плановым работам по контролю состояния жилых и служебных объектов, регламентному обслуживанию коммуникаций, котельных, канализационных сооружений, инженерных сетей, жилых объектов и казарменно-жилищного фонда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении.

В данный момент проводятся ремонтно-восстановительные работы внутренних помещений общежитий, столовых, казарм для проживания военнослужащих, систем отопления и восстановление фасадов служебных объектов.

К началу отопительного сезона 2020-2021 гг. будет подготовлено более 100 объектов российской военной базы.

К концу текущего года запланировано завершить строительство культурно-досуговых центров в двух военных городках и общежития для военнослужащих, проходящих службу по контракту в соединении ЮВО, а также ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт на 5 административных объектах в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах военной базы.