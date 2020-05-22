ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения

18:15 09.06.2020   Армения

Военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских, инженерных, а также подразделений связи и РХБ защиты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, совершили 100 км марш на полигон Алагяз для подготовки к тактическим и тактико-специальным учениям.

Военнослужащие выполнят задачи в обороне и наступлении на тактическом поле и директрисах стрельб из боевых машин, танков и артиллерийских орудий, маскировку фортификационных сооружений и военной техники, а также преодолеют минно-взрывные заграждения в дневное и ночное время суток, пишет пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, военнослужащие в одиночном порядке и в составе подразделений выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия, сдадут зачеты по основным предметам обучения и проведут слаживание экипажей, отделений, взводов и рот в двустороннем бое в условиях применения условным противником оружия массового поражения и авиации.

Всего в подготовке к учениям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 500 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.

2. В Армении в рамках одиночной подготовки военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) стартовала горно-альпинистская подготовка разведывательных подразделений.

В течение месяца разведчики будут выполнять задачи горной, тактико-специальной, инженерной подготовки, управлять штатной военной техникой, изучат методику скоростной стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток по подвижным и неподвижным целям.

На занятиях по горной подготовке разведчики научатся вязать альпинистские узлы, оборудовать воздушные переправы, преодолевать скальные  препятствия различной крутизны и сложности, ущелья, водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений, с использованием экипировки «Ратник», альпинистской системы, ледорубов, жумаров и карабинов.

Военные медики научат разведчиков оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ушибах и травмах, а также рассмотрят порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Всего в подготовке разведывательных подразделений  принимают участие около 300 военнослужащих ЮВО, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

3. В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на полигоне Камхуд прошел этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».

Участники состязались в конкурсах «Визитная карточка и эмблема команды», «Меткий стрелок», «Строевая подготовка», «Химическая защита», «Марш-бросок», «Силовая подготовка» и «Санитарные посты». В ходе конкурсов выпускники школ Минобороны России в Армении продемонстрировали быструю реакцию в нестандартных ситуациях и физическую форму при выполнении армейских нормативов. Победители были награждены переходящим кубком, а участники поощрены грамотами.

В игре приняли участие около 100 человек из числа членов семей военнослужащих ЮВО, школьники, воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и студенты профессиональных и высших учебных российско-армянских заведений в возрасте от 14 до 17 лет.

При проведении военно-спортивной игры «Зарница» был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию, все участники состязаний находились под пристальным наблюдением военных медиков.

Все участники игры и военнослужащие, обеспечивающие этапы состязаний, были допущены к мероприятию после тестирования на наличие коронавирусной инфекции и были обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

4. В Ереванском и Гюмрийском военных гарнизонах работники коммунальных организаций приступили к плановым работам по контролю состояния жилых и служебных объектов, регламентному обслуживанию коммуникаций, котельных, канализационных сооружений, инженерных сетей, жилых объектов и казарменно-жилищного фонда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении.

В данный момент проводятся ремонтно-восстановительные работы внутренних помещений общежитий, столовых, казарм для проживания военнослужащих, систем отопления и восстановление фасадов служебных объектов.

К началу отопительного сезона 2020-2021 гг. будет подготовлено более 100 объектов российской военной базы.

К концу текущего года запланировано завершить строительство культурно-досуговых центров в двух военных городках и общежития для военнослужащих, проходящих службу по контракту в соединении ЮВО, а также ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт на 5 административных объектах в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах военной базы.



Ще на цю тему:

21:00 09.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 6 - 9 июня
11:15 09.06.2020
ЮВО: Зенитчики на побережье Азовского моря отразили ракетно-авиационный удар условного противника
20:45 05.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 4, 5 июня
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
09:00 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка разведчиков
21:00 03.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 июня
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
15:10 03.06.2020
Воздушно-морские войска: Российский десант готовят для высадки с кораблей
09:54 03.06.2020
Впервые сразу по всей России пройдут проверки систем оповещения с включением сирен
21:00 01.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 29 - 31 мая, 1 июня
21:00 28.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 мая
21:00 26.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23 - 26 мая
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
11:45 09.06.2020
Пышная свадьба сына стоила должности главе Генштаба Армении
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 10.06.2020
Винищувачі США знову перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
14:15 10.06.2020
Кремль не запросив Зеленського на парад, бо "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята"
09:45 10.06.2020
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
21:10 09.06.2020
«Большой брат узнает все»: В России анонсировали цифровой контроль за расходами граждан
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
12:00 09.06.2020
В Турции заложили первый корвет для Пакистана
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 10.06.2020
В оккупированном Крыму предотвращен теракт
16:01 10.06.2020
Іран заявляє про готовність до переговорів щодо "чорних скриньок" МАУ
15:41 10.06.2020
Лідери ЄС і країн Східного партнерства проведуть відеоконференцію 18 червня
15:21 10.06.2020
Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд