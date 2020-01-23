Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО

18:00 09.06.2020   Грузия

По заявлению министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, все военные базы Грузии будут устроены по единому стандарту, как в США и других странах НАТО.

Кроме того, Гарибашвили отметил, что на момент, когда он занял пост министра обороны, ситуация с точки зрения военной инфраструктуры была тяжелой, пишет Грузия.Online.

«Инфраструктура была одной из главных задач для нашей армии. Потому что практически на протяжении лет, если посмотрим на качество проведенных работ, не только при нашем правительстве, но и при предыдущих властях, качество было абсолютно неприемлемым, и, что главное, тогда происходил фрагментарный подход. Они могли выбрать какую-либо из баз, сделать ее, чтобы было наглядно. Низкое качество выявилось в том, что почти через 2-3 года нам пришлось вновь ремонтировать базы и казармы. Мой подход заключается в следующем - по моему поручению, все базы абсолютно будут устроены по единому стандарту так же, как в Соединенных Штатах Америки. Если вы отправитесь в любую другую страну, где расположены американские базы, и увидите американскую базу, а затем посмотрите, как устроена база в Америке, они один в один устроены по одному стандарту. Мы взяли те же стандарты, как есть в американской армии, в других ведущих странах НАТО, и мы делаем эти базы по единому стандарту, чтобы они не зависели от прихотей какого-либо министра или руководителя Генштаба», - заявил Гарибашвили.

Глава Минобороны также заявил, что в текущем году на вооружения будет потрачено от 100 до 120 миллионов.



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