Российские КБ предложили флоту линейку госпитальных судов

17:45 09.06.2020   Россия

Сразу несколько отечественных КБ в апреле-мае 2010 года представили российскому военному ведомству свои разработки проектов новых госпитальных судов для ВМФ.

Об этом Mil.Press FLOT рассказали источники в трех конструкторских бюро. Два КБ входят в Объединенную судостроительную корпорацию.

Российские СМИ сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поднял вопрос о закупке госпитальных судов. Тему обсудили в правительстве, при этом Минпромторг настаивает на создании таких судов в России.

Один из вариантов решения проблемы - закупка двух ролкеров в Азии и переоборудование их в госпитальные суда. Процедуру оценили примерно в 8 млн рублей.

Вместе с тем, как рассказал изданию информированный флотский источник, потребность ВМФ России составляет не менее трех крупных госпитальных судов и, возможно, еще несколько - меньшего водоизмещения.

Два конструктора из крупных российских КБ сообщили изданию, что даже при небольшой серии логичнее построить такие суда самим, из российских комплектующих и на отечественных верфях. По их мнению, в условиях перехода на контракты жизненного цикла обслуживание российской техники в конечном счете обойдется дешевле и, главное, будет работать на родную экономику.

Наиболее глубокую проработку госпитального судна выполнило нижегородское КБ "Вымпел". Как сообщал Mil.Press FlotProm в 2018 году, технический проект судна на базе единой модульной платформы создали в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-ДТО". Он ожидает решения заказчика. Госпитальное судно от "Вымпела" создано в нескольких вариантах, отличающихся количеством коек и сложностью медицинского оборудования.

Свои проработки представило и Невское проектно-конструкторское бюро. Речь идет о ряде проектов на базе десантных кораблей. Указанные наработки различаются по водоизмещению, оснащению и возможностям.

Число коек в предложенных военным проектах - 50, 150, 500 и 1000. Таким образом покрываются все потребности медицинских служб. "Российские конструкторы и кораблестроители безусловно способны выполнить задачу по проектированию и постройке отечественных госпитальных судов, - подчеркнул в беседе с журналистом издания высокопоставленный источник в одном из КБ, входящих в ОСК. - В данном случае важна серийность и своевременное финансирование".

В октябре 2018 года адмирал флота, экс-главком ВМФ России (2005–2007) Владимир Масорин заявил изданию, что госпитальные суда давно не обновлялись: "Серия модульных судов вспомогательного флота – то, о чем мы в свое время могли только мечтать".

Сейчас в составе ВМФ России находятся три госпитальных судна проекта 320 из четырех, построенных в Польше. Они вступили в строй в 1980-1990 годах, при этом головное судно - "Обь" - списали в 1997 году. Всего ВМФ СССР планировал получить пять судов этого типа, однако последнее судно не достроили.



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