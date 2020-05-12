Посли ЄС 10 червня затвердять продовження кримських санкцій проти Росії - ЗМІ
|13:45 09.06.2020
|Крым
Постійні представники країн Євросоюзу 10 червня планують затвердити рішення про продовження кримських санкцій проти Росії на рік.
Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".
"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік", - написав Джозвяк.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня. Затвердження продовження дії заборони на інвестиції в Крим має відбутися на засіданні Ради ЄС.
Ще на цю тему:
Як діють кримські санкції (10-11). Що очікує Крим і Севастополь та скільки коштує Росії окупація
«Морська Експертна Платформа»: Невідкладні дії по спротиву окупації Азовського та Чорного морів та деокупації Криму
Оккупационные власти Крыма саботируют поручения Путина и ставят под угрозу Керченский мост
Эксперт: Путин тратит миллиарды на дотации аннексированного Крыма
Новороссийский судоремонтный завод отремонтирует два танкера из "черного списка" BSNews
Як діють кримські санкції (5). Запровадження санкцій США щодо заводів РФ за виробництво військових кораблів у Криму
Санкции: Крупный российский брокер прекратил обслуживать клиентов из оккупированного Крыма
У Конгресі США закликають запровадити санкції проти влади Росії через порушення прав людини
Як діють кримські санкції (3). Вплив санкцій на морське сполучення з окупованим Кримським півостровом