Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
|13:30 09.06.2020
|Турция
Москва і Анкара досягли принципової згоди щодо постачання другого комплекту зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.
Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV заявив глава Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, повідомляє "Європейська правда".
"У нас є принципова угода про постачання другої системи" - сказав він.
За його словами, залишилося провести " технічні роботи з трансферу технологій, деталей спільного виробництва, дорожньої карти".
Поставки першої партії С - 400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.
На початку травня Демір повідомляв, що Анкара вже ввела в дію деякі елементи придбаних у Росії С-400.
При цьому він зазначав ,що "незважаючи на те, що угода про постачання передбачає, зокрема, навчання або технічне обслуговування і підтримку", російські фахівці не зможуть мати вільний доступ до систем С-400. Такий доступ буде тільки у турецьких фірм і ВПС Туреччини.
Нагадаємо, купівля Туреччиною російських зенітно-ракетних систем С-400 зіткнулася з критикою союзників Анкари по НАТО, зокрема, США.
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