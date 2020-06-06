Катастрофа літака МАУ: в Ірані зробили дивну заяву про "чорні скриньки"
|13:15 09.06.2020
|Украина
В Ірані не знайшли нічого цінного в інформації, яку зберігали "чорні скриньки" літака МАУ, який було збито двома ракетами вранці 8 січня після зльоту в Тегерані.
Як пише Апостроф, про це повідомляє Alarabiya.
"Ми не вважаємо, що "чорні ящики" містять будь-яку важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування", - цитує видання заступника міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсена Бахарванда.
Крім того, він додав, що розслідування обставин авіакатастрофи завершено.
"Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося", - заявив він.
Нагадаємо, під час авіакатастрофи на борту Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України" було 176 людей, всі вони загинули.
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