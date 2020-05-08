Суд у справі МН17 попросив розсекретити супутникові знімки, на яких, можливо, видно момент пуску ракети по "Боїнгу", що виконував рейс МН17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Про це повідомляє BBC, інформує УНН.

"Прокуратура повідомила, що такий запит направили у США ще у 2014 році. У відповідь Вашингтон надіслав меморандум з описом знімків і супутньою технічною інформацією. Потім головному прокурору Нідерландів у справах тероризму надали можливість перевірити, чи відповідає інформація дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурор зміг особисто ознайомитися з секретними американськими знімками та звірити їх з описом у меморандумі.

"Прокурор дійшов висновку, що інформація в меморандумі підтверджується іншими джерелами, з якими він ознайомився", - повідомив у понеділок, 8 червня, суддя, який веде засідання.

Меморандум, наданий США, та висновок прокурора Нідерландів у справах тероризму долучили до матеріалів справи. Але самі супутникові знімки, наявні у США, так і не були розсекречені, а значить, широка громадськість їх не побачить.

"Йдеться, ймовірно, про знімки з секретних військових супутників США. США не хоче ділитися їх вихідними даними, оскільки це розкриє технічні можливості таких супутників. Тому американці поділилися даними, які ці супутники зібрали, через співробітника нідерландських органів безпеки, який особисто бачив вихідні відомості", - вважає представник групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв.