Генсек НАТО розповів, як Альянс надалі вибудовуватиме відносини з РФ

12:45 09.06.2020   Россия

НАТО зберігатиме двоєдиний підхід до відносин із Росією, який, з одного боку, передбачає надійне стримування й оборону, а з іншого – тримає відкритими канали для діалогу, оскільки Росія залишається сусідом Альянсу.

Таке переконання під час відеоконференції, присвяченої розвитку НАТО до 2030 року, висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Ставлення НАТО до Росії ґрунтується на тому, що ми називаємо подвійним підходом. Ми бачили більш агресивну Росію, ми бачили, як вона використовувала військову силу проти своїх сусідів - в Грузії, в Україні. Вона широко інвестує у розвиток сучасних спроможностей, включаючи ядерні, які розгорнуті зараз, - це так звані ракети SSC-8, здатні досягати європейських міст, вони знижують поріг для потенційного використання ядерної зброї у збройному конфлікті. І це прямо підірвало договір ДРМСД, який забороняв всю подібну зброю середнього радіусу дії», - зауважив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО не стало давати дзеркальну відповідь на дії Росії, яка активно нарощує і розвиває власні ядерні арсенали й доктрини, але союзники по Альянсу зробили все, щоб гарантувати надійне стримування й оборону. «Саме це є найкращим шляхом упередити конфлікт – усунути будь-який простір для сумнівів або для недооцінки готовності НАТО захистити всіх союзників. Поки ми надаємо таку систему стримування, не буде конфліктів або атак. Це перша частина, яку ми називаємо «стримування й оборона», і ми продовжуватимемо такі дії», - сказав генсек НАТО.

Водночас, посилаючись на власний досвід роботи в уряді Норвегії, він висловив переконання, що з Росією можна домовлятися як з військових, так і з невійськових питань, таких як енергетика, кордони, довкілля тощо. Така співпраця, за його словами, може бути налагоджена, але не всупереч діяльності НАТО, а саме завдяки його зусиллям, які гарантують безпеку та створюють платформу для ймовірної співпраці з Росією.



Ще на цю тему:

17:00 28.04.2020
Столтенберг звинуватив РФ та КНР у дезінформації стосовно боротьби НАТО проти пандемії
17:41 01.04.2020
НАТО бачить масштабну військову активність Росії біля кордонів Альянсу - Столтенберг
11:01 01.04.2020
МЗС РФ прокоментувало розширення НАТО: це не допоможе у боротьбі з коронавірусом
08:45 01.04.2020
Оккупанты разместят в Черном море фрегаты проекта 22350 для сдерживания НАТО
08:45 20.03.2020
Порушення ракетного договору: НАТО дзеркально не відповідатиме на дії Росії
15:41 17.02.2020
Лавров: я сказав Столтенбергу, що НАТО немає жодного стосунку до України
11:41 17.02.2020
Столтенберг раскрыл темы интенсивных переговоров России и НАТО
16:45 11.02.2020
Генсек НАТО закликав Асада і Росію припинити бойові дії в Ідлібі
18:21 05.02.2020
У Європі починаються найбільші військові навчання НАТО
13:41 03.02.2020
Дії Росії підривають стабільність в регіоні, - Столтенберг
17:30 23.12.2019
Генсек НАТО заявив про готовність зустрітися з Путіним
12:21 16.12.2019
НАТО фіксує незвичайну активність субмарин РФ: одразу 10 навколо Норвегії
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 09.06.2020
Пышная свадьба сына стоила должности главе Генштаба Армении
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
09:00 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка разведчиков
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
18:00 05.06.2020
Минобороны Греции допускает возможность военных действий против Турции
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 09.06.2020
Генсек НАТО розповів, як Альянс надалі вибудовуватиме відносини з РФ
11:15 09.06.2020
ЮВО: Зенитчики на побережье Азовского моря отразили ракетно-авиационный удар условного противника
10:30 09.06.2020
СМИ узнали о возможной покупке двух подержанных судов-ролкеров под госпитали для ВМФ России
08:30 09.06.2020
У Балтійському морі проводять навчання десятки кораблів НАТО. Росія стежить
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
12:00 09.06.2020
В Турции заложили первый корвет для Пакистана
16:30 05.06.2020
Турция в 2021 году запустит первый отечественный спутник ДЗЗ
Всі новини країни
Украина Украина
14:00 09.06.2020
Канализационные стоки уничтожают один из лучших курортов Крыма / Фото
13:45 09.06.2020
Посли ЄС 10 червня затвердять продовження кримських санкцій проти Росії - ЗМІ
13:15 09.06.2020
Катастрофа літака МАУ: в Ірані зробили дивну заяву про "чорні скриньки"
13:00 09.06.2020
Родині кримського активіста Приходька відмовили у побаченні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд