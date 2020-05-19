Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила відмову у виправданні та заміну раніше призначеного покарання у вигляді штрафу на позбавлення волі терміном на шість років "свідку Єгови" з Ялти Артему Герасимову в анексованому Криму, назвавши його в’язнем сумління.

Про це повідомило українське відділення AI, пише Укрінформ.

"Артем Герасимов і всі інші «Свідки Єгови», позбавлені волі виключно за мирне здійснення свого права на свободу релігії і переконань, є в’язнями сумління. Вони повинні бути негайно і беззастережно звільнені, їхні вироки скасовані, а всі звинувачення проти них – зняті", – йдеться в повідомленні.

Дослідниця Amnesty International у Росії Наталія Прилуцька наголосила, що «Свідки Єгови» переслідуються російською владою за релігійною ознакою «як раніше в Радянському Союзі або нацистській Німеччині».

"Порушуючи режим гласності, Герасимова судили за зачиненими дверима, нібито через побоювання за безпеку свідків. Незрозуміло, правда, свідків чого, – ніби він потай зробив щось злочинне. Навіть в апеляції процес не був гласним – під приводом боротьби з коронавірусною інфекцією в залу засідання не допустили нікого, крім сторін, які беруть участь. Це обурливе порушення прав на свободу віросповідання, свободу асоціацій і на справедливий судовий розгляд", – додала вона.

Як повідомлялося, 20 березня 2019 року в Ялті місцевим відділом «УФСБ по Криму» було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 282.2 щодо Артема Герасимова, підозрюваного в продовженні діяльності забороненої в РФ релігійної організації «Свідки Єгови».

5 березня 2020 року Ялтинський міський "суд" в окупованому РФ Криму визнав Герасимова винним в організації діяльності екстремістської організації за частиною 1 с. 282 КК РФ. За версією слідства, звинувачений спільно з іншими вірянами проводив богослужіння, які трактуються, як "організація діяльності екстремістської організації".