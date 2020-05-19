Родині заарештованого українського активіста Олега Приходька відмовили у побаченні з ним.

Як пише Укрінформ, про це розповіла його дочка Наталя Приходько, повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook.

«Мені надійшло повідомлення про те, що мені відмовляють у побаченні з батьком через епідеміологічну ситуацію на невизначений термін. Ми батька не бачили багато місяців, в останній раз - ще взимку. Засідання відбуваються без нас, тому що ми не можемо ні виїхати до Ростова-на-Дону, ні бути присутніми на цих засіданнях по відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду. Я не знаю, як буде далі розвиватися ситуація і яким чином ми взагалі зможемо з ним побачитися», - розповіла Наталя.

Адвокат Назім Шейхмамбетов, який представляє інтереси українського активіста в суді, вважає, що карантинні заходи в російських пенітенціарних установах носять виборчий і формальний характер. Зважаючи на це, він вважає їх недоцільними і впевнений, що постанову Федеральної служби виконання покарань необхідно переглянути.

«В'язнів ізолюють від родичів, але не ізолюють від інших людей. Наших підзахисних у службовому транспорті привозять на судові засідання. Під час засідання вони контактують з приставами, співробітниками суду. Звичайно, у разі дотримання певних заходів - рукавички, маски, антисептик. Допускають адвокатів на побачення, знову-таки у разі дотримання певних заходів. У зв'язку з цим мені незрозуміло, чому така категорія осіб, як близькі родичі, позбавлена ​​можливості бачитися з членом сім'ї? Люди готові використовувати всі необхідні засоби індивідуального захисту, якщо отримають дозвіл на побачення», - прокоментував ситуацію адвокат.

Зазначається, що 18 березня 2020 року в колоніях і слідчих ізоляторах (СІЗО) була введена заборона на побачення ув'язнених з родичами. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) вживає таких заходів, щоб уникнути поширення в цих установах коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька.

Українського активіста Олега Приходька обвинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготування до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.