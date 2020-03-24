Пышная свадьба сына стоила должности главе Генштаба Армении

11:45 09.06.2020   Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уволить главу Генштаба страны Артака Давтяна. 

Накануне местные СМИ сообщили о более чем сотне гостей, побывавших на свадьбе сына генерал-майора, хотя в Армении из-за эпидемии COVID-19 введен режим чрезвычайного положения и самоизоляции, пишет Военное.РФ.

Помимо Давтяна свои посты покинули глава Службы нацбезопасности Эдуард Мартиросян и начальник полиции Арман Саркисян.

"Я выражаю благодарность генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, полковнику Эдуарду Мартиросяну, полковнику Арману Саркисяну за проделанную работу и приложенные усилия", – написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Новым главой Генштаба Пашинян предложил назначить генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна, СНБ – полковника Аргишти Карамяна, начальником полиции – Ваге Казаряна. Решения вступят в силу после того, как президент подпишет соответствующие указы, говорится в сообщении премьера.

По данным местной газеты "Грапарак", после венчания в церкви в особняке Давтяна прошел банкет, на который, по оценке издания, пришли более ста гостей, хотя в Армении сейчас запрещены массовые собрания.

Издания Aysor уточняет, что в дом, где проходило празднование, прибыли полицейские. "Сотрудники полиции побывали там, предупредили и составили соответствующий протокол. Мероприятие было прекращено", – сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян.

Сам Давтян после появления в СМИ сообщений о сборище заявил, что у всех есть право на личную жизнь. "Призываю всех людей и СМИ не вторгаться в личное пространство мое и моей семьи", – написал он в Facebook.

По данным Минздрава Армении, в стране зарегистрировано 13,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 4 тысяч инфицированных уже выздоровели, умерли 211 человек.



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