Фігуранти "бахчисарайської групи" влаштували протест у російському суді / Фото

10:00 09.06.2020   Крым

В Апеляційному військовому суді, що проходить у м. Власіха Московської області,  де розглядалася апеляція на продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір", всі обвинувачені відмовилися брати участь у процесі.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність, пише Укрінформ.

"Вони відмовилися брати участь у судовому засіданні, де ігноруються базові права людини, а засідання зводиться до формальності", - цитує Кримська солідарність адвоката Лілю Гемеджі.

За її словами, фігуранти "бахчисарайської групи" наділи маски і перестали відповідати на запитання суду, а участь у процесі звелася до демонстрації плакатів, на яких було написано: "Правда під забороною", "Гоніння за думку", "Корінь зла - рішення ВС РФ 2003".

"Заявляємо протест проти даної форми проведення судових засідань, в яких повністю дискримінують і вбивають елементарну надію на якесь правосуддя", - прокоментував протест один із фігурантів справи Сервер Мустафаєв.

Суд залишив апеляцію адвокатів на рішення про продовження арешту без задоволення.

Раніше адвокати Еміль Курбедінов і Айдер Азаматов заявляли відвід всьому складу судової колегії Апеляційного військового суду м. Власіха за даною кримінальною справою, вказуючи на порушення прав підзахисних, що виражаються в утриманні політв'язнів в умовах тортур і поводженні, що принижує їхню честь і гідність.

Як повідомлялося, в Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону проходить засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході якого розглядається "справа" по суті.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекіряєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій в Росії й анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Хвиля переслідувань у "справах Хізб ут-Тахрір" у Росії розпочалася 14 лютого 2003 року, коли Верховний суд, розглянувши в закритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Генерального прокурора РФ, визнавши терористичними 15 ісламських організацій і заборонивши їхню діяльність на території РФ.

Фото Крымская солидарность



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