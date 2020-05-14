На военно-морской верфи INSY в Стамбуле заложили первый многоцелевой корвет класса MILGEM, предназначенный для ВМС Пакистана.

Как отмечает Naval News, в церемонии приняли участие представители пакистанского флота и турецкой оборонной госкорпорации ASFAT (Military Factory and Shipyard Management Corporation), пишет flotprom.ru.

Стороны заключили соглашение на разработку и производство четырех корветов в июле 2018 года. Занимавший тогда должность министра национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал эту сделку крупнейшим оборонным контрактом для Анкары.

Соглашение предусматривает строительство двух корветов в Турции и двух в Карачи, на верфи KS&EW. Согласно утвержденному графику, первый корвет должны спустить на воду в 2021 году и поставить ВМС Пакистана в 2023 году. Остальные корабли обещают сдавать с интервалом в 6 месяцев. Последний корвет класса MILGEM передадут заказчику в 2025 году.

Точная стоимость продажи не раскрывается, однако, по данным СМИ, она составляет несколько миллиардов долларов.

Как отмечают представители ВМС Пакистана, новые корветы в плане технического оснащения станут одними из самых передовых кораблей национального флота. "Эти корабли внесут значительный вклад в поддержание мира, стабильности и баланса сил в Индийском океане", – подчеркнули в пресс-службе ВМС.

За основу кораблей для Пакистана выбраны турецкие корветы класса "Ада" с водоизмещением 2400 тонн. Они предназначены для поисково-спасательных операций, патрулирования и борьбы с подводными лодками. Их вооружают 76-мм артиллерийской установкой, зенитными ракетами RIM-116 и противокорабельными ракетами "Гарпун", а также 324-мм торпедами. На борту размещается вертолет "Сихок".

Точный состав вооружения корветов класса MILGEM не разглашался, но во время военно-морских учений "Аман", состоявшихся в феврале 2019 года, адмирал Аббаси заявил, что эти корабли оснастят установкой вертикального пуска на 16 зенитных ракет средней дальности китайского производства. Предположительно речь идет о модификации LY-80/HHQ-16. Кроме того, корветы могут получить из КНР противокорабельне ракеты C-802.