Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота

10:45 09.06.2020   Греция

В ходе очередной сессии парламента Греции специальный постоянный комитет по оборонным программам и контрактам утвердил несколько программ, направленных на усиление греческих ВМС.

 Об этом в понедельник, 8 июня, сообщаил Naval News, пишет flot.com.

В частности, парламентский комитет одобрил финансирование закупки у США четырех многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок" с возможностью дополнительной поставки еще трех таких боевых машин. Сделку анонсировал в 2019 году бывший министр обороны Греции Евангелос Апостолакис. Госдепартамент Соединенных Штатов уже одобрил возможную продажу. Передача вертолетов планируется на 2022 год.

Еще одной программой, получившей "зеленый свет", стала долгожданная модернизация четырех фрегатов класса MEKO 200HN, построенных в 1990-х годах. Начальный бюджет оценивается в 160 млн евро, однако конечная стоимость обновления кораблей окажется выше, поскольку ряд дополнительных инженерно-технических работ будут финансироваться отдельно.

Перечень обновления для фрегатов еще не утвержден, но, согласно греческому изданию Ptisi, командование ВМС нацелено на интеграцию современной боевой информационно-управляющей системы, 3D-радаров, модернизацию систем внутренней связи. Рассматривается вариант с установкой на каждый корабль двух дистанционно управляемых арткомплексов калибра 20 мм или 30 мм.

Парламентский комитет также одобрил расходы на техническое обслуживания четырех подлодок класса "Тип-214", построенных в период с 2001 по 2016 годы. Программа предусматривает сертификацию противокорабельных ракет UGM-84 "Гарпун" и ряда других систем.

В то же время Naval News отмечает, что так и не принято решение по закупке у Франции двух фрегатов класса "Бельхарра" (Belharra, Fregate de Defense et Intervention – FDI). О соответствующих переговорах Парижа и Афин известно с лета 2019 года. Основной проблемой на пути реализации проекта остается финансирование закупки, поскольку уже много Греция живет в условиях дефицита бюджета.



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