Глава Минобороны Сергей Шойгу, обсуждая ситуацию вокруг пандемии коронавируса в РФ, выступил с идеей закупки двух госпитальных судов.

Как рассказали Коммерсанту источники, знакомые с ситуацией, военное ведомство рассматривает возможность приобретения в Китае двух подержанных судов-ролкеров (используются в основном для перевозки автотранспорта) и их переоборудования, пишет flot.com.

По словам собеседников издания, на перестройку судов на верфях КНР может потребоваться порядка трех лет, а в целом покупка и реконструкция обойдутся в сумму около 8 млрд рублей. Президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложение Минобороны, уточняют источники "Коммерсанта".

В свою очередь Минпромторг предложил построить госпитальные суда в РФ, что позволило бы загрузить верфи, говорят собеседники издания. Проект, по их данным, занял бы не более четырех лет, а при желании можно уложиться и в три года.

Цена строительства будет выше, но зато Минобороны получит новые суда, а не подержанные, подчеркивают источники "Коммерсанта", ссылаясь на позицию Минпромторга.

Еще один собеседник, знакомый с ситуацией, утверждает, что между майскими праздниками представители Объединенной судостроительной корпорации уже представили президенту РФ доклад о возможности строительства таких судов. Другой источник "Коммерсанта" говорит, что в ОСК проработкой проекта занимались КБ "Вымпел" и Невское ПКБ, рассматривались варианты строительства судов-госпиталей на 500 и 1000 человек.

Собеседник издания в аппарате правительства подтверждает, что доклад с двумя позициями ушел в Кремль. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, Минобороны, Минпромторге и ОСК отказались от комментариев. Источник "Коммерсанта" отмечает, что три года назад вопрос строительства госпитальных судов уже поднимался, но решений так и не приняли.

В настоящее время в составе ВМФ формально насчитывается три госпитальных судна: на Тихоокеанском флоте – "Иртыш", на Северном флоте – "Свирь", на Черноморском флоте – "Енисей". Однако по факту после проведения модернизации задачи по предназначению выполняет только "Иртыш", а два других судна ждут ремонта.