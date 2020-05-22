СМИ узнали о возможной покупке двух подержанных судов-ролкеров под госпитали для ВМФ России

10:30 09.06.2020   Россия

Глава Минобороны Сергей Шойгу, обсуждая ситуацию вокруг пандемии коронавируса в РФ, выступил с идеей закупки двух госпитальных судов. 

Как рассказали Коммерсанту источники, знакомые с ситуацией, военное ведомство рассматривает возможность приобретения в Китае двух подержанных судов-ролкеров (используются в основном для перевозки автотранспорта) и их переоборудования, пишет flot.com.

По словам собеседников издания, на перестройку судов на верфях КНР может потребоваться порядка трех лет, а в целом покупка и реконструкция обойдутся в сумму около 8 млрд рублей. Президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложение Минобороны, уточняют источники "Коммерсанта". 

В свою очередь Минпромторг предложил построить госпитальные суда в РФ, что позволило бы загрузить верфи, говорят собеседники издания. Проект, по их данным, занял бы не более четырех лет, а при желании можно уложиться и в три года. 

Цена строительства будет выше, но зато Минобороны получит новые суда, а не подержанные, подчеркивают источники "Коммерсанта", ссылаясь на позицию Минпромторга. 

Еще один собеседник, знакомый с ситуацией, утверждает, что между майскими праздниками представители Объединенной судостроительной корпорации уже представили президенту РФ доклад о возможности строительства таких судов. Другой источник "Коммерсанта" говорит, что в ОСК проработкой проекта занимались КБ "Вымпел" и Невское ПКБ, рассматривались варианты строительства судов-госпиталей на 500 и 1000 человек. 

Собеседник издания в аппарате правительства подтверждает, что доклад с двумя позициями ушел в Кремль. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, Минобороны, Минпромторге и ОСК отказались от комментариев. Источник "Коммерсанта" отмечает, что три года назад вопрос строительства госпитальных судов уже поднимался, но решений так и не приняли. 

В настоящее время в составе ВМФ формально насчитывается три госпитальных судна: на Тихоокеанском флоте – "Иртыш", на Северном флоте – "Свирь", на Черноморском флоте – "Енисей". Однако по факту после проведения модернизации задачи по предназначению выполняет только "Иртыш", а два других судна ждут ремонта.



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