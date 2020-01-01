Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии

12:30 09.06.2020   Турция

Компания Turkish Petroleum обратилась к властям Ливии с просьбой о выдаче соответствующей лицензии.

Турция планирует проведение геологоразведочных работ на семи перспективных участках в Ливии, сказал министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.

По словам министра, компания Turkish Petroleum уже обратилась к властям Ливии с просьбой о выдаче соответствующей лицензии, пишет Анадолу.

«В рамках соглашения с властями Ливии, определены перспективные участки. Сейсмические работы начнутся в течение 3-4 месяцев, после чего будет определено место для бурения»,- отметил глава ведомства.

Донмез подчеркнул, что обеспечение стабильности и безопасности в Ливии является одним из приоритетов внешней политики Анкары.

«Турецкие подрядчики работают в Ливии, где в числе прочего строят две крупные электрические станции», - отметил он.

Глава Минэнерго сообщил далее, что Турция завершила бурение на шести участках в Средиземном море, и в настоящее время судно «Явуз» продолжает бурение на седьмом перспективном участке «Сельджуклу-1».

Бурение в Восточном Средиземноморье проводится на основе лицензий, выданных не только властями Турецкой Республики Северного Кипра, но и Турции, подчеркнул министр.

Министр отметил также, что еще до начала пандемии коронавируса, Турция вела переговоры по разведке и разработке нефтяных месторождений, и эти обсуждения продолжаются.



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