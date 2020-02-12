В оккупированном Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.

Оказалось, в том, что крупные компании и олигархи не хотят вкладывать в аннексированный Россией полуостров серьезные суммы, виноваты не санкции и не крымские чиновники, забюрократизировавшие все процессы, а малый бизнес.

Как передает РИА «Новый День», министр курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко возложил вину на малый бизнес. По его словам, нужно раз и навсегда разобраться с частным сектором, который сам себе создал бизнес и инвестировал в свою недвижимость. Это именно он – частный бизнес – он снижает инвестиционную привлекательность региона и не дает вкладывать в полуостров серьезные средства.

По словам Волченко в туристической сфере оккупированного Крыма официально трудоустроены всего 40 тысяч крымчан плюс еще от 180 до 300 тысяч в смежных отраслях. На самом деле, с туризмом в Крыму так или иначе связан каждый, заявил он.