В Крыму обещают раз и навсегда разобраться с частным сектором
|09:45 09.06.2020
|Крым
В оккупированном Крыму нашли ответственных за низкую инвестиционную привлекательность региона.
Оказалось, в том, что крупные компании и олигархи не хотят вкладывать в аннексированный Россией полуостров серьезные суммы, виноваты не санкции и не крымские чиновники, забюрократизировавшие все процессы, а малый бизнес.
Как передает РИА «Новый День», министр курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко возложил вину на малый бизнес. По его словам, нужно раз и навсегда разобраться с частным сектором, который сам себе создал бизнес и инвестировал в свою недвижимость. Это именно он – частный бизнес – он снижает инвестиционную привлекательность региона и не дает вкладывать в полуостров серьезные средства.
По словам Волченко в туристической сфере оккупированного Крыма официально трудоустроены всего 40 тысяч крымчан плюс еще от 180 до 300 тысяч в смежных отраслях. На самом деле, с туризмом в Крыму так или иначе связан каждый, заявил он.
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