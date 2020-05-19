Оккупированный Севастополь может остаться без воды

09:30 09.06.2020   Севастополь

Оккупированный Россией Севастополь рискует остаться без воды: основной питьевой источник города – Чернореченское водохранилище стремительно мелеет.

Как передает РИА «Новый День», в мае приток в водохранилище составил 0,267 млн кубометров, что в 3,5 раза меньше апрельских показателей.

В оккупационном правительстве города рассматривают несколько вариантов решения проблемы, но все они неоднозначны.

Одно из предложений: перенаправить в городскую сеть паводковые воды реки Коккозки. Идея не новая: проект переброски воды из реки Коккозки был даже включен в федеральную целевую программу социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года. Предполагалось «развернуть» Коккозку, впадающую сейчас в реку Бельбек, в Чернореченское водохранилище. Для этого нужно было построить промежуточное водохранилище объемом 20 млн куб. м.

Сторонники проекта во главе с тогдашним врио губернатора Овсянниковым утверждали, что это решит проблему водоснабжения Севастополя за счет 10-15 миллионов кубометров воды, которых сейчас не хватает. Против проекта выступили экологи и жители Бельбекской долины. По их словам переброска воды повредит краснокнижным животным и растениям, в частности, живущим в этой реке пресноводным крабам и форели. Кроме того, есть опасения, что воды не хватит и самой Бельбекской долине – она попросту «засохнет». Наконец, Минэкномразвития России проект заморозило.

Сейчас представители севастопольского Водоканала считают целесообразным вернуться к этому варианту, но в правительстве города опасаются, что переброска воды убьет саму реку: «Паводковые воды прочищают русло реки от разных отложений. И если вы в течение нескольких лет лишаете речку паводковых вод, вы можете ее просто потерять, – заявил глава городского комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. – К тому же ударные паводки в Крыму происходят не каждый год. И к мнению о том, что с помощью Коккозки мы навсегда решим эту проблему, я бы относился очень аккуратно».

Резервным питьевым источником может стать озеро у горы Гасфорта: доступный для использования объем в нем оценивается в 5 млн кубов. В 2014 году к помощи озера уже прибегали: спустили 400 тысяч кубов в Черную речку. И это помогло городу.

Но в мае 2015 года территорию вместе с озером отдали мотоклубу «Ночные волки». Несмотря на то, что процедура была проведена с многочисленными нарушениями вернуть землю и озеро не могут до сих пор. И, судя по всему, не очень пытаются.

Еще в 2016 году правительство города потребовало привести договор аренды в соответствие с законом и пригрозило обратиться в Генпрокуратуру. «Ночные волки» требование проигнорировали.

Тот же Горелов рассказал, что лично встречался с лидером «Ночных волков» Александром Залдастановым и договорился, что байкеры «отдадут городу всю территорию, за исключением 10-15 гектаров, которые им необходимы для проведения байк-шоу». Но на этом как-то все и закончилось.

Еще один вариант решения проблемы водоснабжения Севастополя: создание Камышловского водохранилища. Но тут против выступают экологи. По их мнению, гораздо полезнее и для природы, и для города было бы избавиться от протечек в водопроводных сетях.

Сегодня, по оценкам городских властей, по пути до потребителя теряется более трети городской воды. Специалисты утверждают, что потери составляют не менее 40%, а то и более 50%. Причина – физический износ (коррозия) водопроводных сетей. В случае реализации любого из вышеназванных проектов вода тоже будет уходить в недра, а в случае с Камышловским водохранилищем – еще и по карстовым полостям.

О необходимости городской системы мониторинга в Севастополе говорится с 2014 года, но дальше разговоров дело пока не пошло.

Напомним, в сентябре в городе состоятся выборы губернатора. И засушливое лето станет для главного претендента на этот пост врио градоначальника Развожаева экзаменом на способность решать действительно серьезные городские проблемы. Пока он по проблеме водоснабжения даже не высказался, не то что начал ее решать.



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