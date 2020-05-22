ЮВО: Зенитчики на побережье Азовского моря отразили ракетно-авиационный удар условного противника

11:15 09.06.2020   Азовский район

Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» войск противовоздушной обороны Южного военного округа в ходе плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Ейский в Краснодарском крае отразили ракетно-авиационный удар условного противника.

Военнослужащие выполнили прикрытие важных наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Для усложнения задачи в роли противника выступали экипажи разных типов самолетов: истребителей Су-30СМ, самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШ.

Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, полеты на максимальных и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены пусками ракет при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. При отражении МРАУ боевые расчеты произвели более 20 реальных пусков и около 10 имитационных.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.



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