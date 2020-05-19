Ракетные комплексы Черноморского флота РФ тренируются наносить ракетные удары по морским целям
|09:00 09.06.2020
|Крым
В позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья расчёты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота в ходе занятий отрабатывают практические навыки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша.
Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на позициях в различных ландшафтах местности, задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия, пишет пресс-служба Минобороны России.
Целью тренировок является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.
Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки привлечено порядка 50 единиц военной и специальной техники из состава ракетных соединений Черноморского флота.
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