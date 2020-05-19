Захист заарештованого в анексованому Криму українського військового Євгена Добринського подав апеляційну скаргу на рішення підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя про взяття його під варту.

Про це повідомив Крим.Реалії адвокат Іслям Веліляєв.

За його словами, 8 червня закінчується триденний термін подачі апеляційної скарги на зміну запобіжного заходу.

«Будемо сподівається, що Верховним судом Криму буде розглянута наша апеляційна скарга про зміну запобіжного заходу щодо Добринського на інший, більш м’який. Є інші обмеження свободи – це домашній арешт, є зобов’язання про явку. Я сподіваюся на ці м’якші види обмеження», повідомив адвокат.

Раніше повідомлялося, що українського військовослужбовця Євгена Добринського планують вивезти з СІЗО для проведення слідчих дій.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила, що 30 травня удосвіта на адмінкордоні з анексованим Кримом, біля Чонгара, зник український військовослужбовець. Пізніше в ЗСУ повідомили, що зниклий – Євген Добринський.

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував його на місяць. Перед цим про затримання Добринської повідомила російська ФСБ. Щодо українського військового порушили кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, яка, імовірно, є наркотиком, вона спрямована на експертизу».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ про затриманого українського військового.

Посольство США в Україні висловило стурбованість інформацією про затримання в анексованому Криму українського військовослужбовця і зажадало від Росії припинити анексію Криму і агресію на Донбасі.