Слідчий комітет РФ в анексованому Криму передав до суду справу, сфабриковану проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Однак, "поспішаючи", порушив процедуру, на що звернув увагу адвокат Микола Полозов, пише ZN,UA.

Колишньому голові Меджлісу кримськотатарського народу інкримінують три статті російського КК: незаконний перетин адмінмежі з окупованим Кримом; недбале зберігання вогнепальної зброї, що спричинило тяжкі наслідки; і незаконні купівлю та зберігання боєприпасів.

"Слідством зібрано достатню доказову базу, у зв'язку з чим затверджено обвинувальний висновок і кримінальну справу направлено до суду для подальшого розгляду по суті", - відрапортували в пресслужбі Слідкому.

Проте, відповідно до ч. 1 статті 122 КПК Росії, відправляючи справу до суду, прокурор повинен повідомити обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та (або) представників, і роз'яснити їм право заявляти клопотання про проведення попереднього слухання, нагадує Полозов.

Слідчий, керівник слідчого органу і сам слідчий орган в законі не зазначені як адресат повідомлення прокурора про передачу справи до суду.

"А в окупованому Криму все навпаки. Мене (захисника) не сповістили, Мустафу-ага не сповістили, а насамперед незаконно сповістили слідчий орган, який про це бадьоро відрапортував. Панове прокурори, недбальство-с", - написав він на своїй сторінці в Facebok.

"Справу" проти Мустафи Джемілєва в анексованому Криму відкрили ще 11 серпня 2014 року. Однак обвинувальний акт окупанти підготували цьогоріч.

Такі дії РФ гостро розкритикували Сполучені Штати і деякі країни Європи. Вони звернули увагу на те, що висунуті Джемілєву обвинувачення повністю відповідають російській політиці тиску на кримських татар. А справа проти Мустафи Джемілєва – це спроба тримати його подалі від анексованого Криму.