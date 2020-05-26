На південному заході Балтійського моря поблизу узбережжя Німеччини і Данії в неділю, 7 червня, стартували військово-морські навчання НАТО BALTOPS 2020.

У них беруть участь 29 кораблів, а також 29 одиниць авіатехніки, передає ZN,UA з посиланням на Deutsche Welle.

У навчаннях задіяні близько 3 тисяч військовослужбовців із 17 країн-членів НАТО, а також два партнери альянсу: Швеція і Фінляндія.

У зв'язку з коронавірусом навчання, які триватимуть до 16 червня, будуть здійснюватися виключно на морі. До проекту підключені дві оперативні корабельні групи - Перша постійна військово-морська група НАТО (SNMG1) і Перша постійна мінно-тральная група НАТО.

"Балтійське море має велике значення для регіональної стабільності. Упродовж всіх маневрів ми будемо демонструвати єдність, якій в умовах непередбачуваності віддані союзники і партнери в інтересах захисту цінностей, території і людей", - повідомив командувач SNMG1 Інгве Скоглунд.



Балтійський флот Росії стежить за навчаннями країн НАТО BALTOPS 2020 на Балтійському морі. Про це в понеділок, 8 червня, повідомили в Національному центрі управління обороною РФ, пише flot.com.

"Сили і засоби Балтійського флоту спостерігають за ходом навчання ВМС США і Європейських країн BALTOPS 2020 року, проведеного з 7 по 19 червня в акваторії південній і центральній частинах Балтійського моря", - заявив представник центру.

