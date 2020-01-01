Компания «Нибулон» построит пять патрульных катеров по лицензии французской компании ОCEA.

Катера построят по заказу Государственной пограничной службы Украины в рамках межправительственного рамочного соглашения между Украиной и Францией. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет издание Портіы Украины.

«Единственный завод, который умел работать с морским алюминием, на котором делали морские суда такого класса — это феодосийский завод «Море», который сейчас находится на оккупированной территории (…) Исходя из анализа в настоящее время, французские партнеры остановили свой выбор на компании «Нибулон». Надеюсь, уже в этом году начнется производство», — сказал Аваков в ходе выступления в Верховной Раде в пятницу, 5 июня.

По словам министра, контракт между Госпогранслужбой и французской компанией ОCEA предусматривает строительство пяти из 20 кораблей на украинском предприятии. «После реализации этого проекта Украина будет распоряжаться технологиями и сможет выпускать корабли из морского алюминия на материковой части страны. Локализация производства и была ключевым требованием в этом контракте», — подчеркнул глава Министерства внутренних дел (МВД).

По информации Департамента коммуникации МВД, стоимость контракта составляет €136,5 млн. Финансирование будет обеспечено за счет кредита пула европейских банков (51%), казначейского займа правительства Франции (34%) и средств государственного бюджета Украины (15%). Срок реализации контракта — три года.

Департамент коммуникации МВД не указал, о каком именно проекте патрульного катера идет речь. Исходя из изображений на инфографике, этим проектом предположительно может быть OCEA FPB 98 MKI. Длина судна — 31,8 метра, ширина — 6,3 метра, водоизмещение — 100 тонн, скорость — 30 узлов, дальность плавания — 1200 миль, экипаж — 14 человек.

Межправительственное рамочное соглашение между Украиной и Францией по усилению системы морской охраны и безопасности границ было подписано в Париже 19 ноября. Согласно договоренностям, корабельный состав Госпогранслужбы пополнится 20 патрульными катерами компании ОСЕА. Дополнительная комплектация судов будет украинский, в том числе — комплектные малые скоростные лодки (изготавливаются в Харькове) и вооружение.