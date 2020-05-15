Фінансування окупантів Криму: СБУ завершила слідство щодо скандального бізнесмена

21:10 05.06.2020   Крым

Головне слідче управління Служби безпеки України завершило досудове розслідування щодо бізнесмена, який перераховував гроші органам окупаційної влади Криму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише Укрінформ.

«У ході досудового слідства співробітники СБУ встановили, що скандально відомий в українській дорожньо-будівельній галузі бізнесмен через підконтрольні товариства переводив кошти до тимчасово анексованого Криму. Зокрема, для ввезення дорожньо-будівельних матеріалів в Україну він перерахував «митним органам» окупаційної влади півострова понад 10 мільйонів російських рублів», - йдеться у повідомленні.

Для контрабандного ввезення товарів бізнесмен організував незаконне переправлення осіб через кордон України з РФ у районі Керченської протоки.

Крім того комерсант, нехтуючи будь якими правилами чесного бізнесу, протиправно заволодів майном інших українських підприємств на загальну суму понад двадцять мільйонів гривень.

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора слідчі СБУ закінчили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.

Зазначається, що бізнесмен обвинувачується у фінансуванні дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України. Фігурант справи також підозрюється у незаконному заволодіння чужим майном та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.



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