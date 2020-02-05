Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки
|18:07 05.06.2020
|Украина
Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади голови Служби зовнішньої розвідки України і призначив на цю посаду Валерія Кондратюка.
Про це свідчать укази від 5 червня, оприлюднені на сайті глави держави, пише Українська правда.
Валерій Євдокимов обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки України з 20 вересня 2019 року.
50-річний Валерій Кондратюк - офіцер спецслужб, генерал-лейтенант.
За часів президентства Петра Порошенка обіймав посаду заступника Глави Адміністрації президента України з 2016 по 2019 рік.
До того - начальник ГУР МОУ (2015-2016), начальник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України (2014-2015).
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