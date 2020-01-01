Немецкий оператор Nicko Cruises восстановил круизы по Дунаю

21:00 05.06.2020   Украина

Компания  Nicko Cruises (Германия) объявила, что судно NickoVISION c 1 июня 2020 отправилось в двухнедельный круиз из Штраубинга в Дюссельдорф. 

Об этом сообщает англоязычное издание maritime-executive, пишет portnews.

NickoVISION 26 июня выйдет обратно из Дюссельдорфа в Пассау, после чего планируется продолжить круизы по Дунаю в соответствии с графиком. Ранее  компания Nicko Cruises отменила все маршруты по Дунаю, а также в Хорватии, Португалии, Франции, России и Азии до середины июня из-за ограничений, вызванных пандемией COVID19.

В целом, отмечает издание maritime-executive, отрасль европейского круизного судоходства далека от восстановления. Сохраняется большое количество ограничений: даже в Германии в различных регионах действуют разные правила, остаются запреты на перевозки туристов между странами. Nicko Cruises наряду с другими европейскими речными круизными операторами ожидает, что ограничения будут значительно сокращены к середине июня 2020 года.

В настоящее время речные круизные линии A-Rosa, Phoenix Reisen, Plantours и Scylla, обслуживающие в основном пассажиров из Германии и Европы, объявили о планах возобновить свои поездки к концу июня, в то время как CroisiEurope планирует постепенный перезапуск только с середины июля.   

Круизы для иностранных туристов запустят позднее. Например, оператор AmaWaterways в настоящее время отменил свои круизы до конца июля, в то время как речные круизы Viking в Европе отменены до конца августа. В Соединенных Штатах американская компания Queen Steamboat Company и American Cruise Lines объявили о планах возобновить поездки в июле.



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