По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 4 и 5 июня прошли следующие мероприятия:

1. На полигоне Прудбой ЮВО в Волгоградской области мотострелки приступили к боевому слаживанию в составе отделений.

В ходе учений военнослужащие отрабатывают тактику действий общевойскового боя в маневренной обороне, наступлении и на марше в тесном взаимодействии с разнородными подразделениями обеспечения – инженерными, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, мотострелки поражают из боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. При этом командиры отделений совершенствуют навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин – приемы вождения в составе экипажа по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

Этап боевого слаживания отделений, расчетов и экипажей боевых машин организован в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова с учетом внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 200 единиц военной техники.

2. Горные артиллеристы ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к освоению тактики «кочующих» минометов в условиях горного рельефа местности.

Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, позволяют производить максимально быструю смену позиций для отражения атаки превосходящих сил противника.

Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.

Для создания боевой обстановки на горном полигоне Кобу-Баши применяются статические и динамические мишени, задействован электронный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами.

Всего в учебно-боевых мероприятиях принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронированные тягачи, артиллерийские установки и 120-мм минометы.

3. В Южном военном округе проведена проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Подразделения были подняты по тревоге и переброшены в назначенные районы, где оперативно выполнили задачи по тушению пожаров, наведению мостовых переправ, а также обеспечению питьевой водой, уложившись в нормативы.

Кроме того, была проведена инженерная разведка местности, отработана эвакуация «пострадавших» и оказание им медицинской помощи

Всего в местах дислокации войск (сил) ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии создано более 50 сводных отрядов ликвидации последствий ЧС общей численностью более 4 тыс. человек.

В их составе – в основном военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.