Секретарь СНБО: Украина не откажется от Крыма из-за войны на Донбассе

20:30 05.06.2020   Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия пытается войной на Донбассе вынудить Украину отказаться от контроля над аннексированным Крымом. 

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

«Вопрос Крыма также на повестке дня, и мы четко осознаем, если Россия говорит, что давайте мы прекращаем войну, то мы не можем сказать, что согласимся на то, что Крым является российским», – сказал Данилов.

По его мнению, задача России – заставить мир признать Крым их территорией.

«Сегодня Россия заявляет, что Крым – это российская территория и они, когда сегодня находятся под санкциями ЕС и США, то у них главная задача – чтобы все признали, что они являются владельцами крымского полуострова. Это невозможно», – добавил Данилов.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности Украины сказал, что у руководства страны есть план деоккупации Крыма, но раскрывать его подробности он не будет.

В Кремле продолжают настаивать на том, что обсуждение вопроса принадлежности Крыма в любых форматах невозможно.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отрицает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться только российские «добровольцы».



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