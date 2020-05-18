Одесский трейдер поставил туркменское дизтопливо из Батуми в Запорожье на танкере под российским флагом / Фото
|20:15 05.06.2020
|Украина
ООО «Евростандарт» организовало поставку судовой партии дизельного топлива из Батуми в Запорожье.
Как пишут Порты Украины, об этом сообщил Enkorr.
В частности, танкер смешанного река-море плавания Volgoneft 268 (флаг — Россия, судовладелец — Sandorshipping OU) получил единоразовое разрешение Государственной службы морского и речного транспорта (Морской администрации) на проход и швартовку в Запорожье под выгрузку 4,2 тыс. тонн дизтоплива.
Согласно документу Морской администрации, порт загрузки судна — Батуми, порт выгрузки — причал для приема танкеров со светлыми нефтепродуктами Государственной организации «Комбинат «Зирка» Государственного агентства резерва Украины.
По информации Enkorr, получателем топлива в Запорожье выступает одесская компания «Евростандарт», один из пяти крупнейших морских импортеров дизтоплива в 2019 году (78 тыс. тонн). Это третья поставка дизтоплива из Батуми в Запорожье в нынешнем году.
Происхождение топлива в документе Морской администрации не раскрывается. По данным источников издания, импортер заявил поставку топлива производства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.
По данным сервиса MarineTraffic, судно Volgoneft-268 покинуло порт Батуми во вторник, 2 июня.
По данным Enkorr, объем поставок туркменского дизтоплива в Украину в 2019 году составил 107 тыс. тонн (15% общего объема морских поставок), в 2019 году — 187 тыс. тонн (33%). Одним из основных принимающих туркменский ресурс портов в 2019 году было Запорожье.
Емкость резервуаров комбината «Зирка» составляет 104 тыс. кубометров. Комбинат в 2019 году принял около 35 тыс. тонн дизтоплива. Получателями туркменского ресурса в Запорожье выступали конкурирующие компании «Альянс Энерго Трейд» (27 тыс. тонн) и «Евростандарт» (7 тыс. тонн).
Танкер смешанного река-море плавания Volgoneft 268. Фото: marinetraffic.com
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