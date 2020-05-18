Одесский трейдер поставил туркменское дизтопливо из Батуми в Запорожье на танкере под российским флагом / Фото

20:15 05.06.2020   Украина

ООО «Евростандарт» организовало поставку судовой партии дизельного топлива из Батуми в Запорожье. 

Как пишут Порты Украины, об этом сообщил Enkorr.

В частности, танкер смешанного река-море плавания Volgoneft 268 (флаг — Россия, судовладелец — Sandorshipping OU) получил единоразовое разрешение Государственной службы морского и речного транспорта (Морской администрации) на проход и швартовку в Запорожье под выгрузку 4,2 тыс. тонн дизтоплива.

Согласно документу Морской администрации, порт загрузки судна — Батуми, порт выгрузки — причал для приема танкеров со светлыми нефтепродуктами Государственной организации «Комбинат «Зирка» Государственного агентства резерва Украины.

По информации Enkorr, получателем топлива в Запорожье выступает одесская компания «Евростандарт», один из пяти крупнейших морских импортеров дизтоплива в 2019 году (78 тыс. тонн). Это третья поставка дизтоплива из Батуми в Запорожье в нынешнем году.

Происхождение топлива в документе Морской администрации не раскрывается. По данным источников издания, импортер заявил поставку топлива производства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

По данным сервиса MarineTraffic, судно Volgoneft-268 покинуло порт Батуми во вторник, 2 июня.

По данным Enkorr, объем поставок туркменского дизтоплива в Украину в 2019 году составил 107 тыс. тонн (15% общего объема морских поставок), в 2019 году — 187 тыс. тонн (33%). Одним из основных принимающих туркменский ресурс портов в 2019 году было Запорожье.

Емкость резервуаров комбината «Зирка» составляет 104 тыс. кубометров. Комбинат в 2019 году принял около 35 тыс. тонн дизтоплива. Получателями туркменского ресурса в Запорожье выступали конкурирующие компании «Альянс Энерго Трейд» (27 тыс. тонн) и «Евростандарт» (7 тыс. тонн).

Танкер смешанного река-море плавания Volgoneft 268. Фото: marinetraffic.com



Ще на цю тему:

19:40 01.06.2020
Морпорты Украины сократили перевалку зерна за две недели на 44%
19:40 26.05.2020
Бердянский порт впервые принял груз импортной сои
10:00 26.05.2020
В январе-апреле Белгород-Днестровский порт сократил грузооборот в 2,2 раза
17:00 22.05.2020
В январе-апреле Измаильский порт сократил грузооборот на 17,8%
11:00 22.05.2020
В январе-апреле Бердянский порт увеличил грузооборот более чем вдвое
19:15 20.05.2020
В январе-апреле Херсонский порт сократил грузооборот на 15,2%
17:00 20.05.2020
В январе-апреле порт «Ольвия» увеличил грузооборот на 89,2%
16:15 20.05.2020
Портовый оператор СТТ из Мариуполя перевалил 376 тыс тонн грузов с начала МГ
12:45 20.05.2020
Николаевский порт в январе-апреле сократил грузооборот на 4%
19:20 18.05.2020
В январе-апреле морпорты Украины увеличили контейнерооборот на 17,2%
17:00 18.05.2020
Николаевский морской порт за 4 месяца сократил перевалку на 4%
16:40 18.05.2020
В январе-апреле порт «Пивденный» увеличил грузооборот на треть
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
09:00 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка разведчиков
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 05.06.2020
Минобороны Греции допускает возможность военных действий против Турции
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 05.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 4, 5 июня
19:45 05.06.2020
Збройні сили Фінляндії відпрацювали відбиття вторгнення з моря / Відео
17:45 05.06.2020
Мотострелковая бригада усилила западный фланг российской армии
16:45 05.06.2020
В России совершил экстренную посадку опытный образец многоцелевого вертолета Ми-38
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 05.06.2020
Турция в 2021 году запустит первый отечественный спутник ДЗЗ
12:15 05.06.2020
В Турции представили новый ударный вертолет собственной разработки / Фото
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 05.06.2020
«Нибулон» построит серию патрульных катеров по французскому проекту
21:10 05.06.2020
Фінансування окупантів Криму: СБУ завершила слідство щодо скандального бізнесмена
21:00 05.06.2020
Немецкий оператор Nicko Cruises восстановил круизы по Дунаю
20:30 05.06.2020
Секретарь СНБО: Украина не откажется от Крыма из-за войны на Донбассе
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд