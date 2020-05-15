Для розміщення 57-ї мотопіхотної бригади виділили 12,7 га під Новою Каховкою
|19:15 05.06.2020
|Украина
Новокаховська міська рада передала у власність Міністерства оборони земельну ділянку площею 12,7 га, для розміщення підрозділу 57-ї окрема мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Це ділянка поруч з місцем розташування ракетного дивізіону зенітної бригади, неподалік від с. Плодове.
57-а окрема мотопіхотна бригада сформована у 2014 році на основі окремих мотопіхотних батальйонів і з моменту свого створення виконує бойові завдання в зоні проведення АТО.
Основою для формування бригади стали окремі мотопіхотні батальйони (раніше до переформування батальйони територіальної оборони):
17 окремий мотопіхотний батальйон (колишній 17-й бТрО Кіровоградської області «Кіровоград-»), в/ч польова пошта В2304;
34 окремий мотопіхотний батальйон (колишній 34-й бТрО Кіровоградської області «Кіровоград-2», «Батьківщина»), в/ч польова пошта В5509;
42 окремий мотопіхотний батальйон (колишній 42-й бТрО Кіровоградської області «Рух Опору»), в/ч польова пошта В4750.
У 2018 році стало відомо, що частина отримає пункт постійної дислокації у Херсонській області, а управління бригадою розміститься у місті Нова Каховка.
В червні того ж року після чергової ротації на Донбасі частину урочисто зустрічали у цьому місті за участі високопосадовців та активних громадян міста.
Ще на цю тему:
Рада ухвалила закон про військові звання за стандартами НАТО
Міноборони: у ЗСУ 131 хворий на COVID-19
В українській армії виявили 10 нових випадків коронавірусу
У ЗСУ зареєстрували 23 нових випадки захворювання на COVID-19
У ЗСУ - третій летальний випадок від COVID-19
В українській армії на COVID-19 хворіє 62 особи
В українській армії - вже 48 заражених коронавірусом
Як військові моряки виявляли «повітряні цілі» противника у Чорному морі та вчилися протидіяти їм
Поблизу Очакова оновлюють пост технічного спостереження