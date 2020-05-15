Новокаховська міська рада передала у власність Міністерства оборони земельну ділянку площею 12,7 га, для розміщення підрозділу 57-ї окрема мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Це ділянка поруч з місцем розташування ракетного дивізіону зенітної бригади, неподалік від с. Плодове.

57-а окрема мотопіхотна бригада сформована у 2014 році на основі окремих мотопіхотних батальйонів і з моменту свого створення виконує бойові завдання в зоні проведення АТО.

Основою для формування бригади стали окремі мотопіхотні батальйони (раніше до переформування батальйони територіальної оборони):

17 окремий мотопіхотний батальйон (колишній 17-й бТрО Кіровоградської області «Кіровоград-»), в/ч польова пошта В2304;

34 окремий мотопіхотний батальйон (колишній 34-й бТрО Кіровоградської області «Кіровоград-2», «Батьківщина»), в/ч польова пошта В5509;

42 окремий мотопіхотний батальйон (колишній 42-й бТрО Кіровоградської області «Рух Опору»), в/ч польова пошта В4750.

У 2018 році стало відомо, що частина отримає пункт постійної дислокації у Херсонській області, а управління бригадою розміститься у місті Нова Каховка.

В червні того ж року після чергової ротації на Донбасі частину урочисто зустрічали у цьому місті за участі високопосадовців та активних громадян міста.