Факти про переслідування журналістів в окупованому Криму передадуть прокурору Міжнародного кримінального суду
|18:15 05.06.2020
|Крым
Прокуратура Автономної республіки Крим спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини готує повідомлення в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду щодо переслідування журналістів на території окупованого Росією Криму.
Про це заявив очільник прокуратури АРК Ігор Поночовний, пише Радіо Свобода.
«У кримінальних провадженнях прокуратури автономії містяться численні факти переслідування журналістів та їх родин, проведення незаконних обшуків, затримань, звинувачень в екстремістській діяльності, притягнення до кримінальної відповідальності, блокування альтернативних джерел інформації», – мовиться у повідомленні.
Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольні Києву території.
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