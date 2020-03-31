Проект реконструкции канализации в Евпатории будут "обнулять"

17:15 05.06.2020   Евпатория

Проект реконструкции канализационной сети в Евпатории придется переделывать с нуля. 

Об этом в ходе совещания по проблемам строительной отрасли сообщил вице-премьер оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов, пишет Крыминформ.

«По Евпатории непростой клубок вопросов. Там идет по одним улицам шесть пучков различных сетей. К сожалению, в 2016 году проектировщик не учел выполнение работ в одновременном цикле. Договорились вчера с (замминистра экономразвития РФ) Сергеем Макаровичем Назаровым, что, скорее всего, нам придется эти проекты обнулять, сделать единый проект на реконструкцию всех внутригородских сетей Евпатории: вода, канализация, ливневая канализация. Связано это с тем, что потом сверху у нас ложится капитальный ремонт улично-дорожной сети, там почти на 3 млрд рублей капитальный ремонт», – сообщил Кабанов.

Реконструкция изношенных сетей канализации предусмотрена федеральной целевой программой развития оккупированного Крыма. Предполагается прокладка 30 км сетей канализации через центр города.

Проект был разработан в 2016 году и не учитывал необходимость реконструкции и смежных сетей, кроме того, существенно изменилась цена. Власти хотят увязать реконструкцию всех сетей, а также последующий ремонт дорог. Планируется, что новая проектная документация будет готова к марту 2021 года, работы начнутся с июня следующего года.



Ще на цю тему:

16:45 03.06.2020
Строительство дамбы на реке Каче в Севастополе приостановлено - проблемы с оплатой
16:00 03.06.2020
Статистика оккупантов: Браки, разводы, рождаемость и общее количество детей в Севастополе
20:45 22.05.2020
На защиту парков Севастополя от американской бабочки планируют потратить более 5 млн рублей
17:45 22.04.2020
В севастопольской инфекционной больнице за сутки резко выросло число пациентов
15:00 10.04.2020
Еще два случая коронавируса выявлено в Крыму у вернувшихся из Таиланда через Москву
08:00 10.04.2020
Еще одна больница в Крыму переводится в режим обсерватора из-за пациента с коронавирусом
11:00 06.04.2020
"Режим самоизоляции": Оккупанты в Севастополе организовали ярмарку выходного дня
20:40 31.03.2020
В Крыму отложили запуск платного тестирования на коронавирус - пробы не хотят везти в Москву
18:40 31.03.2020
Машины с громкоговорителями транслируют в Севастополе призывы соблюдать самоизоляцию
13:35 31.03.2020
Началась четвертая оборона Севастополя от "сограждан" из России
12:40 27.03.2020
У Криму з пневмонією госпіталізовано більше 1000 людей
12:20 25.03.2020
В Крыму наладили выпуск «патриотической» туалетной бумаги / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
09:00 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка разведчиков
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
12:15 03.06.2020
В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
16:45 05.06.2020
В России совершил экстренную посадку опытный образец многоцелевого вертолета Ми-38
15:30 05.06.2020
В России разработали манипулятор для подводного аппарата тральщика проекта "Александрит"
15:15 05.06.2020
Госдеп США: Россия должна уйти с Ближнего Востока
14:30 05.06.2020
Россия продолжает терять рынок вооружений: сорвался крупный российско-индийский проект
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 05.06.2020
Турция в 2021 году запустит первый отечественный спутник ДЗЗ
12:15 05.06.2020
В Турции представили новый ударный вертолет собственной разработки / Фото
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
Всі новини країни
Украина Украина
17:30 05.06.2020
Прибыль Одесского морпорта в январе-мае 2020 года составила 33 млн гривен
17:15 05.06.2020
Проект реконструкции канализации в Евпатории будут "обнулять"
17:00 05.06.2020
Полумертвая туристическая сфера Крыма не дождалась помощи от оккупантов
16:15 05.06.2020
Акваторию "Артека" круглосуточно будут охранять катера Росгвардии
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд