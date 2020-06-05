Россия должна убраться с Ближнего Востока, на котором она сейчас играет деструктивную роль .

Об этом заявил в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер, пишет ghall.com.

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — сказал дипломат.

Он при этом упомянул высказывание действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего главы Белого дома Барака Обамы «приветствовала приход русских в Сирию» на помощь президенту страны Башару Асаду. По словам Шенкера, предыдущие американские власти полагали, что это «затянет русских в трясину».

Шенкер убежден, что Россия изменила ход войны в Сирии, однако в стране по-прежнему действует режим Асада.