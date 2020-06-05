Госдеп США: Россия должна уйти с Ближнего Востока
|15:15 05.06.2020
|Россия
Россия должна убраться с Ближнего Востока, на котором она сейчас играет деструктивную роль.
Об этом заявил в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер, пишет ghall.com.
«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — сказал дипломат.
Он при этом упомянул высказывание действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего главы Белого дома Барака Обамы «приветствовала приход русских в Сирию» на помощь президенту страны Башару Асаду. По словам Шенкера, предыдущие американские власти полагали, что это «затянет русских в трясину».
Шенкер убежден, что Россия изменила ход войны в Сирии, однако в стране по-прежнему действует режим Асада.
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