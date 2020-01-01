Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов направил в парламент страны предложение о продаже старых МиГ-29 советского производства, которые стоят на вооружении болгарских ВВС.

В пояснительной записке министра указывается, что Болгария закупает у США новые истребители F-16 и разумно было бы избавиться от устаревших, но еще боевых самолетов, пишет bgnews.bulgar.

По мнению министра обороны, чем дальше, тем всё больше государству приходится выделять средств на поддержание боеспособности стареющих МиГ-29, что экономически неоправданно.