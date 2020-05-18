На полигоне Камхуд началась подготовка командиров взводов российской военной базы в Армении.

К полевым занятиям привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты разведывательных, инженерных, радиоэлектронных, медицинских и подразделений связи, пишет пресс-служба Минобороны России.

В течение недели офицеры ЮВО будут сдавать зачеты по стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, вождению автомобильной и бронетанковой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам.

Особое внимание в ходе сборов уделяется работе с новой учебной инфраструктурой полигона, разработанной с учетом современного боевого опыта.

«При подготовке офицеров основное внимание уделяется проверке их готовности к обучению и воспитанию подчиненных, а также способности самостоятельно выполнять требования учебных программ», – отметил начальник боевой подготовки соединения подполковник Владислав Конюхов.

Всего к подготовке командиров взводного звена привлечено около 500 военнослужащих, а также задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники ЮВО.