ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
|14:15 05.06.2020
|Армения
На полигоне Камхуд началась подготовка командиров взводов российской военной базы в Армении.
К полевым занятиям привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты разведывательных, инженерных, радиоэлектронных, медицинских и подразделений связи, пишет пресс-служба Минобороны России.
В течение недели офицеры ЮВО будут сдавать зачеты по стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, вождению автомобильной и бронетанковой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам.
Особое внимание в ходе сборов уделяется работе с новой учебной инфраструктурой полигона, разработанной с учетом современного боевого опыта.
«При подготовке офицеров основное внимание уделяется проверке их готовности к обучению и воспитанию подчиненных, а также способности самостоятельно выполнять требования учебных программ», – отметил начальник боевой подготовки соединения подполковник Владислав Конюхов.
Всего к подготовке командиров взводного звена привлечено около 500 военнослужащих, а также задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники ЮВО.
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