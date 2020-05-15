Уровень воды в кислотонакопителе крымского завода "Титан" в Армянске находится на отметке 1,68 метра.

Об этом во время онлайн-конференции заявил "министр" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Геннадий Нараев, пишет КИА.

"Вы знаете, какая проблема возникала у нас каждый год по Армянску, по функционированию завода «Титан». За счёт подземных вод мы уровень воды сегодня в кислотонакопителе довели до отметки 1,68 м, в прошлом году в это время у нас было 1,5 м, а в 2018 – 1,14", — сообщил Нараев.

Он сообщил, что за всего за два года в кислотонакопитель было закачано свыше 39 млн кубометров воды.

Для сравнения: объем воды Симферопольского водохранилища 36 млн куб метрров.