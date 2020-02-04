У Фінляндії пройшли військові навчання Lotta 20, під час яких було відпрацьовано відбиття морського десанту умовного противника.

До навчань, які проводили військово-морські сили країни були залучені військові кораблі, берегова артилерія, авіація та інші підрозділи, пише defence-ua.

На опублікованому відео можливо звернути увагу на те, що берегова оборона Фінляндії спирається на оперативне мінування, можливості ракетних катерів типу Hamina з потужним високоточним озброєнням, берегових протикорабельних комплексів та артилерії, а також маневрених наземних сил. Загалом у навчаннях взяло участь 1100 бійців, 30 одиниць техніки та близько 10 кораблів.

Особливу увагу приділено діям берегових протикорабельних комплексів MtO 85M з ракетами RBS-15 з дальністю знищення цілей до 200 км, про які Defense Express підготував окремий матеріал.

У навчаннях також взяв участь ракетний катер типу Hamina - FNS Tornio (81). Кораблі цього типу є головним ударним ядром ВМС Фінляндії. Вони відносяться до найбільш сучасних у своєму класі та побудовані з використанням технології стелс.

Головним озброєнням катерів типу Hamina є вже згадані протикорабельні ракети RBS-15 Mk.3. Для захисту від повітряного нападу використовується зенітний ракетний комплекс Umkhonto з дальністю пуску до 12 км та можливістю вести обстріл одночасно 8 цілей. Артилерійське озброєння складає 57-мм універсальна артилерійська установка Bofors SAK 57.

Окрім того під час навчань не останню роль було приділено вогневій потужності берегової артилерії, яка використовує 130-мм гармати. Ці стаціонарні захищені артбатареї були створені впродовж 1984-1990 років. Потужність гармати дозволяє вести вогонь на відстані 25-30 км, а тем стрільби складає один постріл за десять секунд.

Таким чином ВМС Фінляндії створюють глибоко ешелоновану оборону. Її передній край починається на відстані понад 200 км де цілі знищують протикорабельні ракети RBS-15. У випадку прориву противника ближче він потрапляє під обстріл берегової артилерії та має пройти мінні поля. Лише після цього морський десант має зустрітися із обороною фінської армії на землі.

Проте за кадром залишається організація потужної протиповітряної та протиракетної оборони, яка є запорукою ефективного використання протикорабельних комплексів та артилерії.

Додамо, що найбільш загрозливим напрямом для морського десанту для Фінляндії є берег Фінської затоки. Цьому напряму загрожує Балтийский флот РФ, який має у своєму складі 4 великих десантних кораблі проекту 775, які здатні десантувати до 12 одиниць бронетехніки та 340 бійців кожен.

Також у складі Балтфлоту знаходяться два малих десантних кораблів на повітряній подушці типу "Зубр" та ще 9 малих десантних катерів різних типів.