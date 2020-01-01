Бригада тактичної авіації Повітряних Сил отримала оновлений штурмовик Су-25 / Фото
|19:30 05.06.2020
|Украина
ДП "Запорізький державний авіаремонтний завод "МіГремонт" модернізував черговий дозвуковий штурмовик Су-25 на потреби Повітряних Сил ЗС України.
В Командуванні виду відзначили, що модернізація та ремонт військового літака, проведені "МіГремонтом", що входить до складу ДК "Укроборонпром", були заплановані у Державному оборонному замовлені, пише defence-ua.
Відновлений штурмовик отримав збільшений міжремонтний ресурс – 12 років та нову апаратуру, розроблену низкою оборонних підприємств України.
Повідомляється, що модернізований Су-25 був перевірений інженерами та льотчиками 299 бригаді тактичної авіації Повітряних Сил Збройних сил України. Після чого військові пілоти виконали ознайомчий політ й відновлений "Грач" приземлився на аеродромі своєї військової частини.
Фото з сайту defence-ua
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