Бригада тактичної авіації Повітряних Сил отримала оновлений штурмовик Су-25 / Фото

19:30 05.06.2020   Украина

ДП "Запорізький державний авіаремонтний завод "МіГремонт" модернізував черговий дозвуковий штурмовик Су-25 на потреби Повітряних Сил ЗС України.

В Командуванні виду відзначили, що модернізація та ремонт військового літака, проведені "МіГремонтом", що входить до складу ДК "Укроборонпром", були заплановані у Державному оборонному замовлені, пише defence-ua.

Відновлений штурмовик отримав збільшений міжремонтний ресурс – 12 років та нову апаратуру, розроблену низкою оборонних підприємств України.

Повідомляється, що модернізований Су-25 був перевірений інженерами та льотчиками 299 бригаді тактичної авіації Повітряних Сил Збройних сил України. Після чого військові пілоти виконали ознайомчий політ й відновлений "Грач" приземлився на аеродромі своєї військової частини.

Фото з сайту defence-ua



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