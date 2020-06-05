Судно ВМСУ «Александр Охрименко» обеспечивал безопасность госиспытания комплекса «Нептун» / Фото
|19:00 05.06.2020
|Украина
Экипаж поисково-спасательного судна ВМСУ «Александр Охрименко» в течение недели в заданном районе акватории Черного моря отрабатывал мероприятия по обеспечению государственных испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун».
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины, пишет flot2017.
Военные моряки выполнили ряд задач, в частности закрыли район, установили мишени, организовали поисково-спасательное и медицинское обеспечение хода испытаний в море. На борту судна находилась группа аварийно-спасательного отряда с целью ликвидации любых аварийных ситуаций.
Начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Алексей Нестеров отметил, что экипаж успешно справился с поставленной задачей и «продемонстрировал высокий уровень слаженности и морской обучаемости».
По его словам, «Александр Охрименко» не впервые берет участие а подобных мероприятиях. Так как его возможности и тактико-специальные характеристики позволяют судну принимать участие как в поисково-спасательных, водолазных, судоподъемных, подводно-технических, так и гидрографических, научно-исследовательских и других спецработах.
Также, во время выхода в море на борту судна находилась группа аварийно-спасательного отряда с целью ликвидации любых аварийных ситуаций.
Фото: пресс-служба ВМС ВСУ
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