В Крыму нынешним летом ожидается сильнейшая засуха.

Как передает РИА «Новый День», согласно предварительному прогнозу синоптиков существенных осадков на большей части аннексированного полуострова в ближайшие две недели не ожидается.

Небольшие дожди дней через десять могут пойти на севере и востоке Крыма, а ощутимые ливни прогнозируются лишь в конце второй декады месяца. Но их эффект может очень быстро нивелироваться относительно жаркой и сухой погодой.

По мнению специалистов, дефицит осадков усугубит и без того сложную ситуацию с дефицитом воды, что приведет к серьезной засухе на аннексированном Россией Крымском полуострове.

«На территории Республики Крым и Севастополя в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах, а также малая увлажненность почв и, как следствие, почвенная засуха», – отмечают в Росгидромете оккупированного Крыма.

Оккупанты Крыма уже заявили, что 2020 год стал одним из самых засушливых на полуострове за последние 150 лет наблюдений.